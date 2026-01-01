Aputure LS 60d осветитель 5600K

Осветитель является точечным источником постоянного света с точными настройками угла луча, мощности и интенсивности освещения. Он имеет сбалансированную цветовую температуру дневного света 5600 K (Daylight), которая отлично подходит для съемки на открытом воздухе и в помещениях, где преобладают большие окна. Угол светового потока регулируется от 15 градусов (узкий луч) до 45 градусов (неширокое пятно). Однако, используя 4-лепестковые шторки (в комплекте), можно создать собственный профиль луча.
Интенсивность света на прожекторе регулируется от 0 до 100 процентов. Как и в остальных моделях в осветителе предусмотрены восемь встроенных световых эффектов: папарацци, фейерверк, молния, неисправная лампа, телевизор, пульсация, стробоскоп и взрыв.
На фронтальный профиль прожектора можно устанавливать светоформирующие аксессуары с креплением Bowens и насадку Spotlight Mini Zoom (приобретаются отдельно).
Характеристики:
- цветовая температура - 5600 K
- диммирование - от 0 до 100 %
- коофициент CRI - ≥95
- угол освещения - от 15 до 45 град.
- степень защиты - IP54
- мощность - 60 Вт
- охлаждение - активное
- крепление для аксессуаров - Bowens
- материал корпуса - алюминий
- питание - от аккумуляторов с креплением V-mount, аккумуляторов Sony L серии (NP-F) или от адаптера переменного тока
- размер - 209х116 мм (осветитель без модификаторов)
- вес - Вес - 4,4 кг (весь комплект)