images
images
images
images
images
images
images
images
Aputure LS 600c Pro II (V-mount) осветитель
Aputure LS 600c Pro II (V-mount) осветитель
Aputure LS 600c Pro II (V-mount) осветитель
Aputure LS 600c Pro II (V-mount) осветитель
Aputure LS 600c Pro II (V-mount) осветитель
Aputure LS 600c Pro II (V-mount) осветитель
Aputure LS 600c Pro II (V-mount) осветитель
Aputure LS 600c Pro II (V-mount) осветитель

Aputure LS 600c Pro II (V-mount) осветитель

Aputure
Артикул: OLE-4503

Студийный светодиодный RGB-моноблок мощностью 600 Вт. Цветовая температура 2300-10000К, регулировка яркости 0-100%, TLCI 98+, CRI 95+, яркость 21610 лк. Байонет  Bowens. Питание от сети и аккумуляторов V/A-Mount (приобретаются отдельно). Несколько вариантов управления: 16-битный DMX512, LumenRadio CRMX, Art-net, sACN Ethernet и управление через приложение Sidus Link.

Описание

Продвинутый полноцветный светодиодный прибор LS 600c Pro II предназначен для использования на съёмочных площадках и выездных съёмках. Вторая версия имеет улучшенную конструкцию COB с малым диаметром, что повышает эффективность светового потока. Яркость составляет 21 610 люкс на 1 метре при 5600K, а с новым гиперрефлектором — 91 500 люкс на 1 метре. Технология HyperSync обеспечивает работу без мерцания и плавное регулирование яркости от 0,1% до 100%. Охват 90% цветового пространства Rec.2020 позволяет воспроизводить широкий спектр цветов, а диапазон CCT регулируется от 2300K до 10000K.

Прибор поддерживает 16-битный DMX512, LumenRadio CRMX, Art-net, sACN Ethernet и управление через приложение Sidus Link. Он оснащён Bowens-байонетом для лёгкой интеграции в профессиональные системы освещения. Питание возможно от сетевого переменного тока, батарей V/A-Mount и постоянного тока 48V, 15A. Защита класса IP54 гарантирует устойчивость к погодным условиям.

Характеристики:

  • Мощность (макс) 600 Вт
  • Светодиоды COB
  • Диапазон цветовой температуры 2300 — 10000К
  • Яркость (5600К) 21610 люкс (без рефлектора, 1 м), 91500 люкс (с рефлектором, 1 м)
  • TLCI 98
  • CRI 95
  • Байонет насадки Bowens
  • Питание сетевой адаптер, V-mount х2
  • Способ управления: панель управления на блоке контроля, Sidus Link App, DMX/RDM, CRMX, etherCON
  • Имеет крепление 1 1/8″
  • Защита IP54
  • Уровень собственного шума 32.9 дБ
  • Размеры 452 × 267 × 150 мм
  • Вес 5900 г

Комплектация

  • осветитель
  • блок контроля
  • отражатель
  • защита байонета
  • кабель питания (7.5м)
  • кабель powerCON TRUE1 TOP (6м)
  • зажим
  • чемодан

