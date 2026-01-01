Aputure INFINIMAT 2x4 V-Mount Kit (EU) осветитель
Aputure INFINIMAT 2x4 V-Mount Kit (EU) осветитель
Aputure INFINIMAT 2x4 V-Mount Kit (EU) осветитель
Aputure INFINIMAT 2x4 V-Mount Kit (EU) осветитель
Aputure INFINIMAT 2x4 V-Mount Kit (EU) осветитель
Aputure INFINIMAT 2x4 V-Mount Kit (EU) осветитель
Aputure INFINIMAT 2x4 V-Mount Kit (EU) осветитель
Aputure INFINIMAT 2x4 V-Mount Kit (EU) осветитель

Aputure INFINIMAT 2x4 V-Mount Kit (EU) осветитель

Aputure
Артикул: OLE-4506

Надувная LED-панель мощностью 324 Вт с режимом RGB состоит из 4 панелей, соединенных последовательно. Цветовая температура 2000-10000К, регулировка яркости 0-100%, TLCI 97+, CRI 96+.  Питание от сети и аккумуляторов V-Mount (приобретаются отдельно). Крепление K-Mount Arm с штифтом 5/8”. Несколько вариантов управления: панель управления на блоке контроля, Sidus Link App, DMX/RDM, CRMX, etherCON

Описание

Высокофункциональные RGBWW-панели представлены в разных размерах и имеют модульную конструкцию для адаптации к различным съёмочным ситуациям. Осветитель выполнен в виде надувной панели, что обеспечивает мягкое освещение, подобное использованию софтбокса. Есть возможность установки сот и юбок для контроля угла луча и резкости теней.

Размер пикселя в больших панелях может быть 1x2 или 2x2, что позволяет получить несколько цветов в пределах одного осветителя. Благодаря современному чипсету INFINIMAT, доступны разные цветовые температуры и охват Rec. 2020, что позволяет точно настраивать зелёные и пурпурные оттенки. Регулировка яркости возможна до 0,1%, что в 10 раз меньше, чем у конкурентов.

Управление осуществляется через разные протоколы, обеспечивая высокую точность и гибкость при работе с цветом и яркостью. Панели защищены от пыли и влаги по стандарту IP65, могут крепиться с помощью кронштейнов или тросовой рамы, а питание устройства возможно через внешний блок управления (400 Вт или 1600 Вт).

Характеристики:

  • Мощность (макс) 324 Вт
  • Надувная панель
  • Диапазон цветовой температуры 2000 — 10000К
  • TLCI 97
  • CRI 96
  • Питание сетевой адаптер, V-mount х2 (приобретаются отдельно)
  • Крепление K-Mount Arm с штифтом 5/8”
  • Способ управления: панель управления на блоке контроля, Sidus Link App, DMX/RDM, CRMX, etherCON
  • Защита IP65
  • Вес 29 кг

Комплектация

  • осветитель 2x4
  • кабель 7,5 м (400 Вт)
  • монтажный кронштейн 2x4
  • крепление K-Mount Arm с штифтом 5/8”
  • надувной софтбокс 2x4
  • юбка 2x4
  • соты 2x4
  • комплект патчей
  • насос Mini
  • блок питания/контроля 400 Вт V-mount
  • кейс для блока питания/контроля 400 Вт
  • сетевой кабель True1 6м
  • монтажный зажим K-Mount

Видео

10 вопросов, на которые нужно знать ответы каждому фотографу, прежде, чем начнется фотосессия
10 вопросов, на которые нужно знать ответы каждому фотографу, прежде, чем начнется фотосессия
101 секунда с Линдсей Адлер при естественном свете
101 секунда с Линдсей Адлер при естественном свете
LED-панели Fotokvant. Большой профессиональный обзор осветителей
LED-панели Fotokvant. Большой профессиональный обзор осветителей
Креативная подсветка, или Что такое световая кисть
Креативная подсветка, или Что такое световая кисть
