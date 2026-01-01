Aputure HR672S 5500K LED-осветитель

Осветитель Aputure HR672S 5500K LED.
Светодиодная панель мощностью 45 Вт, имеет 672 светодиода, цветовую температуру 5500 К, CRI - 95+, плавное регулирование яркости 0–100%, угол освещения - 25 градусов, дистанционное управление с пульта. Питание осуществляется от аккумуляторов Sony L-серии (NP-F) или через адаптер переменного тока 15 В, 4 А. Размер - 235x190x32 мм. Вес - 585 г.
В осветителе используются сверхъяркие светодиоды. Светильник обладает высоким индексом цветопередачи (CRI - 95+), плавным регулированием яркости от 0 до 100%. Все это обеспечивают 672 сверхъярких светодиода. В комплект входят диффузный и оранжевый фильтры.
Настройки и регулировка яркости осуществляется вручную (регулятором на корпусе осветителя) и с помощью пульта дистанционного управления. Радиус действия пульта - 100 метров. На пульте можно программировать управление до 4 групп осветителей и создавать 3 канала для отдельных приборов.
Информация по заряду аккумулятора и уровню яркости выводится на небольшой дисплей на задней панели.
Работать с осветителем не только в студии, но и на выезде позволяет возможность использовать для его питания как сеть, так и батареи типа NP-F (2 аккумулятора F970 в комплекте).
Для удобства хранения и транспортировки осветитель поставляется в сумке.
Характеристики:
