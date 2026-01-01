Aputure Electro Storm XT26 осветитель
Aputure Electro Storm XT26 осветитель
Aputure Electro Storm XT26 осветитель
Aputure Electro Storm XT26 осветитель
Aputure Electro Storm XT26 осветитель
Aputure Electro Storm XT26 осветитель

Aputure Electro Storm XT26 осветитель

Aputure
Артикул: OLE-4496

Студийный светодиодный моноблок мощностью 2600 Вт. Цветовая температура 2000-6500К, TLCI 97+, CRI 96,5+, яркость 11320 лк. 7 предустановленных световых сценариев. Двойной байонет  Bowens + electronic Aputure Mount. Питание от сети. Несколько вариантов управления: панель управления на блоке контроля, Sidus Link App, DMX/RDM, LumenRadio CRMX, Art-net, sACN etherCON.

Описание

Мощный светодиодный прожектор  с динамическим управлением цветовой температурой и оттенком. Предназначен для профессионалов, имеет два крепления для аксессуаров, профессиональные способы подключения и защиту корпуса класса IP65. Способен заменить традиционные вольфрамовые и HMI-светильники благодаря своей мощности 2600 Вт.

XT26 оснащён передовыми технологиями, включая коррекцию цвета «Green — Magenta» и точную цветовую температуру в диапазоне от 2700K до 6500K. Поддерживает управление через приложения Sidus Link, LumenRadio CRMX, Art-net и sACN, а также 16-битный DMX512.

Мощность источника света может быть ограничена возможностями сети питания. Это означает, что если сеть не способна обеспечить достаточную мощность, источник света будет работать с меньшей эффективностью или даже выйдет из строя.

Характеристики:

  • Мощность (макс) 2600 Вт
  • Светодиоды COB
  • Диапазон цветовой температуры 2000 — 6500К
  • Яркость 11320 люкс (без рефлектора, 3 м), 65200 люкс (с рефлектором, 3 м)
  • TLCI 97
  • CRI 96,5
  • Угол светового потока 62 °
  • FX режимы Paparazzi, Fireworks, Faulty bulb/Bad bulb, Lightning, TV, Pulsing/Pulse, Fire/Campfire/Bonefire, Explosion/Boom, Flash
  • Байонет насадки Bowens + electronic Aputure Mount
  • Питание сетевой адаптер
  • Вход AC: 100 - 240 В, 50/60Гц. DC: 48В/19A
  • Способ управления: панель управления на блоке контроля, Sidus Link App, DMX/RDM, LumenRadio CRMX, Art-net, sACN etherCON
  • Имеет крепление 1 1/8″
  • Защита IP65
  • Размеры 457 × 352 × 281 мм
  • Вес 15200 г

Комплектация

  • осветитель
  • кронштейн Yoke
  • блок контроля
  • кабель 7.5м
  • кабель питания 6м
  • отражатель 35º

Фотосъемка вина на фоне оргстекла. Часть I
Фотосъемка вина на фоне оргстекла. Часть I
Movie Yeah MY Skater-Dolly - Обзор
Movie Yeah MY Skater-Dolly - Обзор
Креативное боке
Креативное боке
Интервью с известным фотографом Мартином Шоллером
Интервью с известным фотографом Мартином Шоллером
