Aputure Electro Storm CS15 осветитель

Мощный и точный по цветопередаче осветительный прибор от Aputure. Он разработан для профессионалов и оснащён двумя креплениями для аксессуаров, профессиональными способами подключения и защитой класса IP65. CS15 сопоставим со стандартными 1800-ваттными HMI и является самым мощным и точным по цветопередаче осветителем на сегодняшний день.

Electro Storm поддерживает как стандартное крепление Bowens, так и новый электронный байонет Aputure Mount. В этой модели используется новый чипсет с двумя синими светодиодами, обеспечивающий потрясающую спектральную передачу и лучшее в отрасли качество цветопередачи в диапазоне CCT от 2000K до 10000K.

CS15 обладает расширенными возможностями подключения и управления через различные протоколы, такие как Sidus Link, LumenRadio CRMX, Art-net и sACN через etherCON, а также 16-битный DMX512.

Характеристики:

Мощность (макс) 1500 Вт

Светодиоды COB

Диапазон цветовой температуры 2000 — 10000К

Яркость 5540 люкс (без рефлектора, 3 м), 32 600 люкс (с рефлектором, 3 м)

TLCI 98

CRI 98

RGB режим

Угол светового потока 62 °

Байонет насадки Bowens + electronic Aputure Mount

Питание сетевой адаптер

Вход AC: 100 - 240 В, 50/60Гц. DC: 48В/19A

Способ управления: панель управления на блоке контроля, Sidus Link App, DMX, LumenRadio CRMX, Art-net, sACN etherCON

Имеет крепление 1 1/8″

Защита IP65

Размеры 458 × 352 × 281 мм

Вес 18000 г




















































