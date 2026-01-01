Aputure Electro Storm CS15 осветитель
Aputure
Артикул: OLE-4495

Студийный светодиодный RGB- моноблок мощностью 1500 Вт. Цветовая температура 2000-10000К, TLCI 98+, CRI 98+, яркость 5540 лк. Двойной байонет  Bowens + electronic Aputure Mount. Питание от сети. Несколько вариантов управления: панель управления на блоке контроля, Sidus Link App, DMX, LumenRadio CRMX, Art-net, sACN etherCON.

Описание

Мощный и точный по цветопередаче осветительный прибор от Aputure. Он разработан для профессионалов и оснащён двумя креплениями для аксессуаров, профессиональными способами подключения и защитой класса IP65. CS15 сопоставим со стандартными 1800-ваттными HMI и является самым мощным и точным по цветопередаче осветителем на сегодняшний день.

Electro Storm поддерживает как стандартное крепление Bowens, так и новый электронный байонет Aputure Mount. В этой модели используется новый чипсет с двумя синими светодиодами, обеспечивающий потрясающую спектральную передачу и лучшее в отрасли качество цветопередачи в диапазоне CCT от 2000K до 10000K.

CS15 обладает расширенными возможностями подключения и управления через различные протоколы, такие как Sidus Link, LumenRadio CRMX, Art-net и sACN через etherCON, а также 16-битный DMX512.

Характеристики:

  • Мощность (макс) 1500 Вт
  • Светодиоды COB
  • Диапазон цветовой температуры 2000 — 10000К
  • Яркость 5540 люкс (без рефлектора, 3 м), 32 600 люкс (с рефлектором, 3 м)
  • TLCI 98
  • CRI 98
  • RGB режим
  • Угол светового потока 62 °
  • Байонет насадки Bowens + electronic Aputure Mount
  • Питание сетевой адаптер
  • Вход AC: 100 - 240 В, 50/60Гц. DC: 48В/19A
  • Способ управления: панель управления на блоке контроля, Sidus Link App, DMX, LumenRadio CRMX, Art-net, sACN etherCON
  • Имеет крепление 1 1/8″
  • Защита IP65
  • Размеры 458 × 352 × 281 мм
  • Вес 18000 г













Комплектация

  • осветитель
  • кронштейн Yoke
  • блок контроля
  • тележка для блока контроля
  • кабель 7.5м
  • кабель питания 6м
  • отражатель 35º

