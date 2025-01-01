images
Aputure Amaran 100x S осветитель
Aputure
Артикул: MTG-1932

Aputure Amaran 100x S осветитель. 

Amaran 100x имеет световой поток до 29670 люкс на 1 м с гиперрефлектором. Гибкая система настройки позволит регулировать яркость от 0 - 100%. Модель имеет показатели CRI 95+, TLCI 95+. Байонет Вowens. 

Описание

Amaran 100x оснащен множеством встроенных эффектов освещения, среди которых: "Папарацци", "Фейерверк", "Молния", "Неисправная лампа", "ТВ", "Дыхание", "Вспышка", "Взрыв", "Огонь". Модель быстро переключается между режимами, что существенно облегчает работу с устройством и ускоряет рабочий процесс.

Аппарат оборудован креплением Bowens Mount и совместим со всеми модификаторами освещения Aputure : Light Dome, Fresnel или Lantern, а также имеет держатель для фотозонта. Теперь найти идеальные показатели освещенности станет еще проще. 

Технология Sidus Mesh позволяет источникам света серии Aputure и Amaran автоматически подключаться друг к другу. Управлять работой Amaran 100x можно и с помощью смартфона. Подключение осуществляется через мобильное приложение Sidus Link по Bluetooth.

Характеристики:

  • Особенности конструкции : встроенный дисплей, активное охлаждение
  • Мощность (макс) : 100 Вт
  • Цветовая температура : 2700 — 6500
  • RGB режим : Нет
  • TLCI : 97
  • CRI : 95
  • CQS : 97
  • SSI (Tungsten) : 86
  • TM-30 Rf : 96
  • TM-30 Rg : 102
  • Яркость : 3590 лк
  • Угол светового потока : 105 °
  • FX режимы : Paparazzi, Fireworks, Faulty bulb, Lightning, TV, Fire, Explosion
  • Питание : сетевой адаптер
  • Вход : AC: 100 - 240В, 50/60 Гц, DC: 48В
  • Дополнительные функции : управление через приложение
  • Имеет крепление : 5/8"
  • Габариты : 207 × 115 × 115 мм
  • Вес товара без упаковки : 1887 г
  • Материал : карбон
  • Температурный диапазон : -20°/45° C
  • Байонет насадки : Bowens
  • Длина кабеля : 1500 мм
  • Вес : 3770 г.

Комплектация

  • осветитель
  • отражатель 55°
  • сетевой адаптер
  • сетевой кабель Neutrik® 1.5 м

