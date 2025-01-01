Aputure Amaran 100x S осветитель. 

Описание

Amaran 100x оснащен множеством встроенных эффектов освещения, среди которых: "Папарацци", "Фейерверк", "Молния", "Неисправная лампа", "ТВ", "Дыхание", "Вспышка", "Взрыв", "Огонь". Модель быстро переключается между режимами, что существенно облегчает работу с устройством и ускоряет рабочий процесс.

Аппарат оборудован креплением Bowens Mount и совместим со всеми модификаторами освещения Aputure : Light Dome, Fresnel или Lantern, а также имеет держатель для фотозонта. Теперь найти идеальные показатели освещенности станет еще проще.

Технология Sidus Mesh позволяет источникам света серии Aputure и Amaran автоматически подключаться друг к другу. Управлять работой Amaran 100x можно и с помощью смартфона. Подключение осуществляется через мобильное приложение Sidus Link по Bluetooth.

Характеристики: