Aputure Amaran 100x S осветитель. 

Amaran 100x оснащен множеством встроенных эффектов освещения, среди которых: "Папарацци", "Фейерверк", "Молния", "Неисправная лампа", "ТВ", "Дыхание", "Вспышка", "Взрыв", "Огонь". Модель быстро переключается между режимами, что существенно облегчает работу с устройством и ускоряет рабочий процесс.
Аппарат оборудован креплением Bowens Mount и совместим со всеми модификаторами освещения Aputure : Light Dome, Fresnel или Lantern, а также имеет держатель для фотозонта. Теперь найти идеальные показатели освещенности станет еще проще.
Технология Sidus Mesh позволяет источникам света серии Aputure и Amaran автоматически подключаться друг к другу. Управлять работой Amaran 100x можно и с помощью смартфона. Подключение осуществляется через мобильное приложение Sidus Link по Bluetooth.
Характеристики:
- Особенности конструкции : встроенный дисплей, активное охлаждение
- Мощность (макс) : 100 Вт
- Цветовая температура : 2700 — 6500
- RGB режим : Нет
- TLCI : 97
- CRI : 95
- CQS : 97
- SSI (Tungsten) : 86
- TM-30 Rf : 96
- TM-30 Rg : 102
- Яркость : 3590 лк
- Угол светового потока : 105 °
- FX режимы : Paparazzi, Fireworks, Faulty bulb, Lightning, TV, Fire, Explosion
- Питание : сетевой адаптер
- Вход : AC: 100 - 240В, 50/60 Гц, DC: 48В
- Дополнительные функции : управление через приложение
- Имеет крепление : 5/8"
- Габариты : 207 × 115 × 115 мм
- Вес товара без упаковки : 1887 г
- Материал : карбон
- Температурный диапазон : -20°/45° C
- Байонет насадки : Bowens
- Длина кабеля : 1500 мм
- Вес : 3770 г.