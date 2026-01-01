images
Elinchrom (23101) адаптер-переходник Е27/GX 6.35
Elinchrom (23101) адаптер-переходник Е27/GX 6.35

Elinchrom (23101) адаптер-переходник Е27/GX 6.35

Elinchrom
Артикул: NVF-6959

Elinchrom (23101) – адаптер-переходник с патрона Е27 на GX 6.35. 

Описание

Характеристики:

  • максимально-разрешенная мощность 150W(Вт)
    • BXRi 250/500
    • Style FX 100/400
    • Style BX 100/400
    • Style 300/600
    • EL 250/500
  • максимально-разрешенная мощность 200W(Вт)
    • Style RX 300/600/1200
    • Style S 300/600/1200
    • EL 1000/750S/1500S/1500 R
  • максимально-разрешенная мощность 300W(Вт)
    • Mini S
    • Mini A Speed
    • Mini 1500
    • Minilite Head

 

