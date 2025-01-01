Rekam JDD250/230 галогенная лампа Е-27 250 Вт

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Rekam JDD250/230 – галогенная лампа мощностью 250 Вт для создания различных эффектов на снимаемых объектах. Цоколь E-27. Повышенная яркость и долговечность обеспечивается, благодаря циклическому процессу, во время которого нить накаливания изнашивается меньше, а затемнение поверхности лампы происходит значительно медленнее, чем у обычных ламп накаливания.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Wansen
Работай с цветом без бликов