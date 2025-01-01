Rekam JDD250/230 галогенная лампа Е-27 250 Вт

Артикул: NVF-2425

Rekam JDD250/230 – галогенная лампа мощностью 250 Вт для создания различных эффектов на снимаемых объектах. Цоколь E-27. Повышенная яркость и долговечность обеспечивается, благодаря циклическому процессу, во время которого нить накаливания изнашивается меньше, а затемнение поверхности лампы происходит значительно медленнее, чем у обычных ламп накаливания.