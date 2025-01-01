Profoto (101534) пайрекс-колпак повышающий цветовую температуру (+300)

Временно нет в наличии

Profoto (101534) – матовый, жаростойкий колпак защищает вспышку от повреждений во время транспортировки или установки, также повышает цветовую температуру.

