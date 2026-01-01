images
Osram Deluxe T8/36W люминесцентная лампа трубчатая с цветовой температурой 5400 К

Osram
Артикул: NVF-2007

Osram T8/36W – сменная люминесцентная лампа для осветителей. Лампа трубчатая с цветовой температурой 5400K CRI 92% с защитой или без.

Описание

Внимание! Дополнительно на лампу можно нанести защитную пленку, которая не позволит лампе рассыпаться, даже если она нечаянно разобьется. Стоимость покрытия – 500 руб.

