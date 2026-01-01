Osram Deluxe T8/36W люминесцентная лампа трубчатая с цветовой температурой 3000 К

Временно нет в наличии

Osram T8/36W – сменная люминесцентная лампа для осветителей. Лампа трубчатая с цветовой температурой 3000K CRI 92% с защитой или без.

