Osram Deluxe T8/18W люминесцентная лампа трубчатая с цветовой температурой 3000 К

Osram Deluxe T8/18W люминесцентная лампа трубчатая с цветовой температурой 3000 К

Osram
Артикул: NVF-2004

Osram T8/18W – сменная люминесцентная лампа для осветителей. Лампа трубчатая с цветовой температурой 3000K CRI 92% с защитой или без.

 

 

Описание

Внимание! Дополнительно на лампу можно нанести защитную пленку, которая не позволит лампе рассыпаться, даже если она нечаянно разобьется. Стоимость покрытия – 500 руб.

