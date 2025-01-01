images
Osram 64548 Halolux Classic A Es 116w 230v E27 1900lm лампа галогенная эквивалент светимости 150 Вт

Osram
Артикул: NVF-2578

Osram 64548 Halolux Classic A Es – галогенная лампа, может быть применена в качестве замены обычной лампы накаливания. Обладает энергосберегающими свойствами, имеет красивое теплое свечение, эквивалентное 150 Вт. Лампа обеспечивает возможность диммирования до 100% всеми бытовыми диммерами.

Описание

Характеристики:

  • 100% света немедленно, время на нагрев не требуется
  • цветопередача – Ra=100
  • средний срок службы, ч – 2000
  • не содержит ртути, беспроблемная утилизация с бытовым мусором
  • УФ-фильтр

