Osram 64548 Halolux Classic A Es 116w 230v E27 1900lm лампа галогенная эквивалент светимости 150 Вт

не содержит ртути, беспроблемная утилизация с бытовым мусором

100% света немедленно, время на нагрев не требуется

Osram 64548 Halolux Classic A Es – галогенная лампа, может быть применена в качестве замены обычной лампы накаливания. Обладает энергосберегающими свойствами, имеет красивое теплое свечение, эквивалентное 150 Вт. Лампа обеспечивает возможность диммирования до 100% всеми бытовыми диммерами.

