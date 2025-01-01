Godox защитный стеклянный колпак для QTIII прозрачный. 

Защитный прозрачный стеклянный колпак для студийных вспышек Godox, защищает импульсную лампу вспышки во время использования, хранения и транспортировки. Подходит для вспышек серий QTIII.

