Арт. DAN-9545Godox FT-04 лампа импульсная для QTIII
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт
Лампа импульсная Godox FT-04 для QTIII для вспышек QTIIIM, мощность 1200 Вт.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Godox защитный стеклянный колпак для QTIII прозрачный.
Защитный прозрачный стеклянный колпак для студийных вспышек Godox, защищает импульсную лампу вспышки во время использования, хранения и транспортировки. Подходит для вспышек серий QTIII.
Wansen
