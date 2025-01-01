images
-20 %
Godox защитный стеклянный колпак для QTIII прозрачный

Godox защитный стеклянный колпак для QTIII прозрачный

Godox
Артикул: MTG-1628

Godox защитный стеклянный колпак для QTIII прозрачный. 

Защитный прозрачный стеклянный колпак для студийных вспышек Godox, защищает импульсную лампу вспышки во время использования, хранения и транспортировки. Подходит для вспышек серий QTIII. 

Описание

Godox защитный стеклянный колпак для QTIII прозрачный

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

-20 %
Godox FT-04 лампа импульсная для QTIII
Арт. DAN-9545
Godox FT-04 лампа импульсная для QTIII
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 8 дн, 23 ч

Лампа импульсная Godox FT-04 для QTIII для вспышек QTIIIM, мощность 1200 Вт.

-20 %14 190 ₽
11 350 ₽
В корзину

Видео

Потолочные системы Fotokvant. Монтаж
Потолочные системы Fotokvant. Монтаж
Советы по фотосъемке домашних животных
Советы по фотосъемке домашних животных
Радиосинхронизатор Yongnuo YN622 Canon E-TTL
Радиосинхронизатор Yongnuo YN622 Canon E-TTL
Как снимать со светоотражетелем в солнечный день
Как снимать со светоотражетелем в солнечный день
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера