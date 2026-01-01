Elinchrom (64404) лампа Halolux Ceram 200W 230V E27

images
Elinchrom
Артикул: NVF-6960

Elinchrom (64404) – лампа прозрачная Halolux Ceram мощностью 200W, напряжение 230V, под патрон E27. I – 105, D – 32.

