Elinchrom (25100) защитное матовое стекло для Quadra Elinchrom
Артикул: NVF-6935

Elinchrom (25100) защитное матовое стекло для Quadra Elinchrom – выполняет функцию защиты осветительных головок батарейного генератора Ranger Quadra. Крепится на стандартный рефлектор от голов Ranger Quadra 13,5 см. Также выполняет функции защиты LED (светоизлучающего диода) и импульсной лампы. Служит, как рассеивающий диффузор (сделан с эффектом наледи на внутренней стороне) и может быть использован, как держатель фолиевых фильтров.

