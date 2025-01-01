Elinchrom (24926) колпак пайрекс матовый

Временно нет в наличии

Elinchrom (24926) – защитный колпак пайрекс матовый. Предохраняет лампу от механического повреждения при замене насадок. Матовое покрытие позволяет избежать нежелательных бликов, проявляющихся в некоторых съемочных ситуациях.

