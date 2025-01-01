images
Elinchrom
Elinchrom (24032) 400 FX – импульсная лампа подходит для моноблоков 400FX/100FX, EL 250/500 (кроме версий Plug in) и Prolinca 250/400. Изготовлена из термостойкого стекла и имеет УФ покрытие. Максимальная энергия вспышки – 500 Дж.

Внимание! Замена ламп этого типа должна производиться только специалистами сервисного центра.

