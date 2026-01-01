Aputure Accent B7C лампа

Лампа охватывает >90 процентов цветов в цветовом пространстве Rec.2020. Благодаря цоколю 2,75 дюйма, она подойдет к любому патрону стандарта E26/27. Цветовая температура от 2000 до 10 000 K - идеально подходит для любого моделирования окружающего освещения, сочетается с другими приборами или обеспечивает выбор разнопланового видеоосвещения на съемочной локации. У лампы высокий рейтинг CRI/TLCI - 95/96.

Лампа может управляться по Bluetooth на расстоянии до 55 м. И воспроизводить один из 9 стандартных световых эффектов таких как папарацци, фейерверк, неисправная лампа, молния, телевидение, вечеринка, стробоскоп, полицейский автомобиль и огонь.

Питание осуществляется от стационарной сети с напряжениями от 100 до 240 В, или то встроенного перезаряжаемого источника питания, который на одной полной зарядке обеспечивает 70 минут интенсивной постоянной работы при максимальном уровне яркости.

Лампа оснащена кнопками управления, совместима с приложением Sidus Link и имеет интерфейс для обновления прошивки.