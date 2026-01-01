Visico VL PLUS 300 Novel KIT комплект импульсного света

Временно нет в наличии

Visico VL PLUS 300 Novel KIT – новый надежный универсальный комплект импульсного освещения для фотосъемки на базе трех моноблоков Visico VL-300 Studio flash общей мощностью 900 Дж, байонетное крепление Bowens.

