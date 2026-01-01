images
Visico VL PLUS 300 Novel KIT комплект импульсного света

Visico VL PLUS 300 Novel KIT комплект импульсного света

Visico
Артикул: NVF-5943

Visico VL PLUS 300 Novel KIT – новый надежный универсальный комплект импульсного освещения для фотосъемки на базе трех моноблоков Visico VL-300 Studio flash общей мощностью 900 Дж, байонетное крепление Bowens. 

Описание

Visico VL PLUS 300 Novel KIT комплект импульсного света

Комплектация

  • Импульсный прибор Visico VL-300 Studio flash – 3 шт.
  • Рефлектор Visico Standard Reflector – 1 шт.
  • Стойка Visico LS-8005 Light Stand Air Cushioned  с воздушным амортизатором – 3 шт.
  • Софтбокс Visico SB-030 50х70 см – 2 шт.
  • Зонт просветной Visico UB-001 Transparent umbrella 80 см – 1 шт.
  • Кабель питания Power Cable – 3 шт.
  • Синхрокабель Sync Cable  – 3 шт.
  • Сумка Visico KB-F Kit bag – 1 шт.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Диана Арбус
Диана Арбус
Хрустальные сферы для креативной фотографии. Профессиональный взгляд
Хрустальные сферы для креативной фотографии. Профессиональный взгляд
Свадебная фотосъемка с естественным светом. Советы, хитрости и позирование. Ч2
Свадебная фотосъемка с естественным светом. Советы, хитрости и позирование. Ч2
Как улучшить освещение при видеосъемке на DSLR
Как улучшить освещение при видеосъемке на DSLR
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера