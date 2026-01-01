Rekam ProfiLight 750 UM KIT комплект импульсных осветителей

Артикул: DAN-0374

Rekam Master Pro 750 UM Kit – комплект импульсного света на основе двух осветителей суммарной мощностью до 1500 Дж. Осветители серии Master Pro оснащены удобной цифровой панелью управления на моноблоке. Байонет Rekam EF-PL750 ProfiLight изготовлен по типу одного из самых распространенных байонетов Bowens. Может использоваться практически со всеми насадками, существующими в фотостудиях. Подходит для рекламной и портретной съемки.

Описание

Технические характеристики моноблоков:
  •  питание – 220В/50Гц 
  •  мощность – до 750 Дж
  •  диапазон регулировки – 7,0 ступеней
  •  шаг регулировки0,1 ступени
  •  моделирующий свет – 75–1000 Вт (GX6,35), 3200 K
  •  время перезарядки, с – 0,05–1,2/0,05–0,09
  •  управление – цифровое, дисплей, запоминание последних установок
  •  длительность импульса, с (0,5 t) – 1/1300 и 1/1500
  •  цветовая температура вспышки5550 ±100 K
  •  индикация готовностисветодиод, звуковая
  •  синхронизация кабель синхронизации, ИК, по световому потоку, ПДУ
  •  охлаждение встроенный вентилятор
  •  размеры, мм – 453x120x115/420x120x115 
  •  вес вспышки, кг – 4,0

Страна производства – Корея.

Комплектация

  • Импульсный осветитель ProfiLight 750 Дж – 2 шт.
  • Универсальный рефлектор – 2 шт.
  • Пятисекционная стойка Rekam 78-300 см с воздушным амортизатором + AU-1 адаптер
  • Зонт 100 см, комбинированный (просвет/отражение) – 2 шт.
  • Сумка на колесах для комплекта осветительного оборудования 90х26х28 см – 1 шт.

 

Bowens Gemini 500R studio flash kit studijas zibspuldzes
Bowens Gemini 500R studio flash kit studijas zibspuldzes
Сравнительный обзор софтбоксов для накамерных вспышек. Fotokvant SBF-5555 &amp; Aurora FireFly II
Сравнительный обзор софтбоксов для накамерных вспышек. Fotokvant SBF-5555 & Aurora FireFly II
Как свернуть светоотражатель или фон за 5 секунд. Наглядно
Как свернуть светоотражатель или фон за 5 секунд. Наглядно
Битва стедикамов для смартфонов. Обзор
Битва стедикамов для смартфонов. Обзор
