Rekam Opus Digi 300 M KIT 2 комплект импульсных осветителей

Rekam
Артикул: FTR-412

Opus Digi 300M Kit – комплект импульсных осветителей, подойдет для работы в небольшой любительской студии. Комплект может быть использован также и для профессиональных съемок, когда не требуется мощного моделирующего пилотного света.

Описание

Основу комплекта Opus Digi 300M Kit составляют два импульсных осветителя c байонетом типа Bowens и суммарной мощностью 600 Дж максимум. Осветители в прочных полимерных корпусах с  покрытием типа rubber. Хорошо продуманная система цифрового управления и LCD-дисплей способствуют эффективной работе с осветителями. Комплектом могут пользоваться даже самые неопытные фотографы, кто делает только первые шаги в освоении студийной съемки.

Особенности Opus Digi 300M Kit:

  • LCD-дисплей
  • цифровое управление
  • синхронизация по световому потоку (по первому, второму или третьему импульсу)
  • покрытие корпуса типа rubber
  • небольшие габариты и вес вспышки

 

Комплектация

  •  Импульсный осветитель Opus Digi, 300 Дж (с рефлектором) – 2 шт.
  •  Штатив с воздушным амортизатором (70-230 см) 2 шт.
  •  Софтбокс 60х60 2 шт.
  •  Сумка для хранения и транспортировки 1 шт. 

