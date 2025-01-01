Rekam Opus Digi 300 M KIT 2 комплект импульсных осветителей

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Opus Digi 300M Kit – комплект импульсных осветителей, подойдет для работы в небольшой любительской студии. Комплект может быть использован также и для профессиональных съемок, когда не требуется мощного моделирующего пилотного света.
Основу комплекта Opus Digi 300M Kit составляют два импульсных осветителя c байонетом типа Bowens и суммарной мощностью 600 Дж максимум. Осветители в прочных полимерных корпусах с покрытием типа rubber. Хорошо продуманная система цифрового управления и LCD-дисплей способствуют эффективной работе с осветителями. Комплектом могут пользоваться даже самые неопытные фотографы, кто делает только первые шаги в освоении студийной съемки.
Особенности Opus Digi 300M Kit:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Работай с цветом без бликов
Wansen