Rekam Opus Digi 300 M KIT 2 комплект импульсных осветителей

Описание

Основу комплекта Opus Digi 300M Kit составляют два импульсных осветителя c байонетом типа Bowens и суммарной мощностью 600 Дж максимум. Осветители в прочных полимерных корпусах с покрытием типа rubber. Хорошо продуманная система цифрового управления и LCD-дисплей способствуют эффективной работе с осветителями. Комплектом могут пользоваться даже самые неопытные фотографы, кто делает только первые шаги в освоении студийной съемки.

Особенности Opus Digi 300M Kit: