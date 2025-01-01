Profoto D1 Basic Kit 500 Air (901063) комплект фотовспышек

Артикул: NVF-1088

Profoto D1 Basic Kit 500 Air (901063) – базовый комплект, который включает в себя два моноблока D1 мощностью 500 Дж каждый. Прекрасно подходит для фотографов, которые хотят расширить имеющийся набор оборудования, добавив туда два новых моноблока, а также для тех, кто формирует комплект по собственному усмотрению для решения своих задач по моделированию света.