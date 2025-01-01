Profoto D1 Basic Kit 500 Air (901063) комплект фотовспышек

Москва
Profoto D1 Basic Kit 500 Air (901063) – базовый комплект, который включает в себя два моноблока D1 мощностью 500 Дж каждый. Прекрасно подходит для фотографов, которые хотят расширить имеющийся набор оборудования, добавив туда два новых моноблока, а также для тех, кто формирует комплект по собственному усмотрению для решения своих задач по моделированию света.
Профессиональные моноблоки Profoto D1 500Air обеспечивают возможность регулировки мощности импульса в диапазоне от 7,8 до 500 Дж (64 ступени), длительность импульса 1/1000–1/2600, а также возможность точной настройки пилотного света. Скорость перезарядки осветителей 0,2–0,95 секунды. Предусмотрена ИК-, радио- и проводная синхронизация. Моноблоки оснащены встроенной системой контроля температуры и вентиляторами охлаждения.
