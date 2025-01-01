Profoto B1 500 AirTTL Location Kit (901092) комплект света

Москва
Profoto B1 500 AirTTL Location Kit – комплект света на базе двух аккумуляторных вспышек Profoto B1 500 Air TTL. Комплект удобно использовать на выездных фотосессиях, так как оборудование транспортируется в специальном рюкзаке. В комплект также входят зарядное устройство от сети и автомобильное зарядное устройство. Вспышка ProFoto B1 500 AirTTL имеет длительность импульса 1/1000 с на максимальной мощности и до 1/11000 импульса на минимальной мощности и особый режим FREEZE до 1/19000 с.
Параметры съемки для Profoto B1 500 Air устанавливаются с помощью функции TTL. В режиме Freeze длительность импульса можно настроить на время вплоть до 1/19 000 секунды, что действительно позволяет «заморозить» движение. Контроллер AirTTL автоматически устанавливает B1 500 на необходимую мощность. А режим HSS позволяет использовать при работе с этой вспышкой максимально короткие выдержки камеры, вплоть до 1/8000 с. Благодаря питанию от батареи и продуманному дизайну без кабелей и проводов, вспышку B1 можно взять с собой практически на любую выездную съемку и установить в нужном месте.
Полный заряд съемного аккумулятора обеспечивает до 220 вспышек с максимальной мощностью.
