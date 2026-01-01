Profoto (901212 EUR) A1 Duo Kit for Nikon комплект из 2 вспышек и синхронизатора для системы Nikon
Profoto (901212 EUR) A1 Duo Kit for Nikon комплект из 2 вспышек и синхронизатора для системы Nikon
Profoto (901212 EUR) A1 Duo Kit for Nikon комплект из 2 вспышек и синхронизатора для системы Nikon
Profoto (901212 EUR) A1 Duo Kit for Nikon комплект из 2 вспышек и синхронизатора для системы Nikon
Profoto (901212 EUR) A1 Duo Kit for Nikon комплект из 2 вспышек и синхронизатора для системы Nikon
Profoto (901212 EUR) A1 Duo Kit for Nikon комплект из 2 вспышек и синхронизатора для системы Nikon

Profoto (901212 EUR) A1 Duo Kit for Nikon комплект из 2 вспышек и синхронизатора для системы Nikon

Артикул: DAN-1912

Комплект Profoto (901212 EUR) A1 Duo Kit for Nikon на базе двух вспышек Profoto A1 с функцией AirTTL remote для системы Nikon.

Прекрасно подходит для фотографов, которые хотят расширить имеющийся набор оборудования, добавив туда два новых моноблока, а также для тех, кто формирует комплект по собственному усмотрению для решения своих задач по моделированию света. 

Описание

Вспышки имеют круглую форму рассеивателя, что делает распространение света более равномерным и оставляет красивые круглые отсветы, например - в глазах модели. Дополнительный куполообразный рассеиватель Dome Diffuser обеспечивает еще более объемное освещение. При этом A1 сохраняет возможность зуммирования (в пределах 32 - 105 мм, 14 - 24 мм с дополнительным рассеивателем), чего нет у других вспышек с круглой формой головки. Вспышка также имеет пилотный свет и поскольку лампа пилотного света располагается прямо на голове, рисунок пилотного света будет практически полностью совпадать с рисунком основного импульса.

Питание осуществляет литий-ионный аккумулятор. Он обеспечивает быструю перезарядку вспышки, что позволяет снимать с очень высоким темпом, делая несколько кадров в секунду при достаточно высокой мощности вспышки. В отличие от пальчиковых аккумуляторов, литий-ионный аккумулятор A1 не снижает скорость перезарядки при истощении заряда. Одного заряда аккумулятора хватает на 350 срабатываний на полной мощности.

Вспышка имеет функцию встроенной радиосинхронизации Profoto Air TTL. Она может управлять другими вспышками A1, а также всеми остальными приборами Profoto с маркировкой AirTTL, Air или AirS, включая переносные B1/B1X и B2, студийные моноблоки D1 и D2, а также генераторные системы Pro-10. Иными словами, A1 на камере заменяет синхронизатор Air Remote TTL. Вне камеры A1 может управляться синхронизаторами Air Remotes: автоматическими Air Remote TTL или ручными Air Remote / Air Sync. При использовании вне камеры не имеет значения, для какой системы выпущена A1 например, синхронизатор Air TTL, установленный на камеру Fujifilm, может управлять вспышками A1 для Canon или Nikon. Обратите внимание A1 не имеет световой ловушки для срабатывания по импульсу другой вспышки.

Характеристики:

  • энергия импульса - 76 Дж
  • диапазон мощности в ручном режиме - 9 ступеней (2 - 10)
  • диапазон мощности в HSS режиме - 9 ступеней (2 - 10)
  • время перезарядки - не более 1,2 с
  • зум головки - 32 - 105 мм, авто или ручной (14 - 24 мм с дополнительным рассеивателем)
  • стабильность импульса - 0,2 ступени
  • пилотный свет - есть, светодиодный
  • дистанционное управление - радио, Profoto Air, ведущая или ведомая вспышка, до 300 м в ручном режиме, до 100 м в режиме TTL / HSS
  • питание - литий-ионный аккумулятор, до 350 вспышек на полной мощности, зарядка за 80 минут
  • интерфейсы - USB (для обновления программного обеспечения через ПК или Mac)
  • вес - 560 г (с аккумулятором)

Комплектация

  • Вспышка A1 AirTTL-N (для Nikon) - 2 шт.
  • Зарядное устройство со съемным кабелем питания - 1 шт.
  • Аккумулятор литий-ионный - 2 шт.
  • Подставка для вспышки - 2 шт.
  • Куполообразный рассеиватель (Dome Diffuser) - 2 шт.
  • Кабель USB 2.0 Type A - Micro B - 1 шт.
  • Чехол для вспышки - 2 шт.

Светодиодный осветитель Fotokvant AL-1200AS и AL-900AS. Обзор и CRI тест
Светодиодный осветитель Fotokvant AL-1200AS и AL-900AS. Обзор и CRI тест
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
