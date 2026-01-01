images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
Profoto (901167 EUR) B10 Duo Kit 250/250 AirTTL комплект импульсного света на базе 2 вспышек
Profoto (901167 EUR) B10 Duo Kit 250/250 AirTTL комплект импульсного света на базе 2 вспышек
Profoto (901167 EUR) B10 Duo Kit 250/250 AirTTL комплект импульсного света на базе 2 вспышек
Profoto (901167 EUR) B10 Duo Kit 250/250 AirTTL комплект импульсного света на базе 2 вспышек
Profoto (901167 EUR) B10 Duo Kit 250/250 AirTTL комплект импульсного света на базе 2 вспышек
Profoto (901167 EUR) B10 Duo Kit 250/250 AirTTL комплект импульсного света на базе 2 вспышек
Profoto (901167 EUR) B10 Duo Kit 250/250 AirTTL комплект импульсного света на базе 2 вспышек
Profoto (901167 EUR) B10 Duo Kit 250/250 AirTTL комплект импульсного света на базе 2 вспышек
Profoto (901167 EUR) B10 Duo Kit 250/250 AirTTL комплект импульсного света на базе 2 вспышек
Profoto (901167 EUR) B10 Duo Kit 250/250 AirTTL комплект импульсного света на базе 2 вспышек

Profoto (901167 EUR) B10 Duo Kit 250/250 AirTTL комплект импульсного света на базе 2 вспышек

Profoto
Артикул: DAN-1913

Комплект Profoto (901167 EUR) B10 Duo Kit 250/250 AirTTL на базе двух вспышек Profoto B10 с функцией AirTTL.

Прекрасно подходит для фотографов, которые хотят расширить имеющийся набор оборудования, добавив туда два новых моноблока, а также для тех, кто формирует комплект по собственному усмотрению для решения своих задач по моделированию света. Последнее обновление B10/B10 Plus (A9) не поддерживается через Bluetooth. Для обновления прошивки следует использовать USB кабель.

Описание

Мощность импульса вспышки B10 составляет 250 Дж. Литиевый аккумулятор обеспечивает практически моментальную перезарядку (не более 2 с. при полной мощности). Аккумулятор имеет высокую емкость, полного заряда хватает на 400 импульсов на полной мощности.

Если вы снимаете с ассистентом, B10 легко используется прямо с рук, а если работаете один, то рукоятка B10 быстро устанавливается на студийную стойку или журавль. Есть и штативное гнездо, для установки B10 на штативе или каком-либо другом держателе - без дополнительных адаптеров.

Вспышка использует радиоуправление с поддержкой автоматического режима замера (TTL) и высокоскоростной синхронизации (HSS). Высокоскоростная синхронизация, поддерживающая выдержки до 1/8000 с, позволяет буквально замораживать движение, а также использовать вспышки даже под прямым солнечным светом. Для управления Profoto B10 потребуется синхронизатор серии Air (Air Remote, Air Remote TTL, Air Sync или Air USB), или же можно использовать вспышку Profoto A1. Внимание! Синхронизатор преобретается отдельно! Для совместимости со старым оборудованием, B10 также может срабатывать по ИК сигналу или по вспышке от другого источника (фотоловушка) - но, естественно, только в ручном режиме. Дальность действия радиосистемы Air составляет до 300 метров в ручном режиме или до 100 м при использовании HSS/TTL. 

Также инновационным подходом стало мобильное приложение Profoto App, которое позволяет дистанционно управлять настройками одной или нескольких вспышек Profoto B10 (в ручном режиме). Оно позволяет настраивать цветовую температуру пилотного света - функция, которая будет недоступна с помощью синхронизаторов Air Remote. Кроме того, экран смартфона гораздо больше, чем индикаторная панель синхронизатора, поэтому контролировать параметры с его помощью намного удобнее (для использования таких возможностей как TTL и HSS без синхронизатора Air Remote TTL все же будет не обойтись). Приложение Profoto App позволит устанавливать обновления прошивок.

Помимо импульсного света, вспышка обладает весьма яркой пилотной лампой с изменяемой цветовой температурой 2500 люмен с плавной регулировкой от 100% до 10%, высокой точностью цветопередачи (CRI 90 - 96) и температурой от 3000 до 6500 K (+/- 500К).

Характеристики:

  • энергия импульса - 250 Дж (10 f-стопов)
  • скорость перезарядки - 0,05 - 2 с
  • пилотный свет - 2500 Лм, регулировка 100% - 10%, CRI 90 - 96, температура 3000 - 6500 К (+/- 500 К)
  • ведущее число при 2м/100 ISO с отражателем Magnum Reflector - 22.7, без отражателя - 11.9
  • размер - 17,5х11х10 см
  • вес - 1,5 кг (с батареей)

Комплектация

  • Вспышка B10 250 - 2 шт.
  • Литий-ионный аккумулятор - 2 шт.
  • Зарядное устройство 3А с кабелем питания - 2 шт.
  • Ручка-адаптер для студийной стойки - 2 шт.
  • Защитная крышка - 2 шт.
  • Кабель USB A - USB C.
  • Рюкзак Core BackPack S.

