 Godox S60Bi-K1 комплект студийного оборудования

Модель осветителя S60Bi Мощность 77 Вт Цветовая температура 2800К~6500К CRI ≈96 TLCI ≈97 Регулировка мощности светового потока 0% … 100% Регулировка угла раскрытия светового луча 6°… 55° Освещенность в центре светового пятна (100%, 1м) ≈ Узкий пучок (в центральной точке) 40000 лк

Широкий пучок (в центральной точке) 3200 лк Количество спецэффектов 11 видов Способы управления выносной блок управления/пульт ДУ/смартфон с APP GodoxLight/DMX Пульт дистанционного управления RC-A6 (опционально*) Частота беспроводной передачи 2.4ГГц Расстояние (на открытом пространстве) ~50м Каналы (CH)

32 (1-32) Группы (GR) 16 (A-F/0-9) Размеры пульта 120х38х15мм Вес пульта 30г Температура при эксплуатации -10° … +40° Размер осветителя 26.4х10.7х10 см Размер блока управления 233х112х61мм Вес осветителя 1.4 кг Вес блока управления 1.0 кг



Осветитель светодиодный Godox S60bi – это легкий и яркий фокусируемый источник света с углом раскрытия светового потока 6…55º, регулируемой цветовой температурой и мощностью до 77 Вт. Дистанционное управление параметрами S60 за счет встроенного Bluetooth модулю с помощью приложения для смартфона «Godox Light». Осветитель совместим с пультом дистанционного управления RC-A6 (входит в комплект) и поддерживает управление по стандарту DMX512 (пульт DMX приобретается дополнительно). Светодиодная COB-матрица осветителя выдает световой поток с регулируемой и высоким уровнем цветопередачи.Мощность светового потока регулируется плавно в диапазоне от 10 до 100% с шагом 1% вращением диммера, расположенного на выносном блоке управления осветителя. Регулировка цветовой температуры осуществляется тем же димером (шаг регулировки 100К). Рядом находятся 4 рабочие кнопки для включения и настройки параметров осветителя, а также яркий цифровой ЖК-дисплей с подсветкой, на котором отображаются установленные режимы работы.Осветитель имеет 11 режимов предустановленных спецэффектов: 3 режима Flash (мигающий свет), 3 режима Storm (гроза), TV (телевизор), Broken bulb (мерцающая лампа), Candle (свеча), Fire (огонь), Firework (фейерверк) для создания творческого освещения во время съемки.Возможна работа устройства в бесшумном режиме с отключенным вентилятором, но при этом интенсивность света уменьшается вдвое.Для получения точечного пятна или регулировки его формы световой поток может быть дополнительно ограничен металлическими шторки Godox SA-08 (в комплект входит 1шт). В комплекте один софтбокс с сотами размером 30х30 см помогут сформировать мягкое и равномерное световое пятно.Проекционная насадка SA-P оснащена линзой 85 мм и позволяет по необходимости уменьшать или увеличивать световое пятно. Набор сетчатых масок SA-05 дает возможность создавать различные световые градиенты.Ирисовая диафрагма помогает плавно и точно регулировать размер светового пятна и его плотность. С помощью отсекающей заслонки можно сформировать световое пятно различной геометрической формы. Набор масок используются с держателем масок для создания светотеневого рисунка на заднем фоне или объекте съемки. Наборы светофильтров созданы для корректировки цветовой температуры и для создания различных цветовых эффектов.Характеристики: