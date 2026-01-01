Elinchrom Dlite One RX Kit Umbrella (20844) набор студийных моноблоков

Москва
Elinchrom Dlite One RX Kit Umbrella – современный комплект импульсного студийного освещения на базе двух приборов D-Lite RX ONE со встроенным радиомодулем фирмы Elinchrom (Швейцария). Прекрасно подходит как для начинающих фотографов,так и для продвинутых пользователей. Комплект включает в себя стойки Elinchrom (30101) EL Stand Reg и зонты Elinchrom, упакован в удобный для хранения и переноски кофр.
