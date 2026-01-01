Elinchrom Dlite One RX Kit Umbrella (20844) набор студийных моноблоков

Описание

Разработанный на базе моноблоков D-Lite этот осветительный прибор ориентирован на начинающих фотографов и на фотографов, работающих на выезде. Особенностью данных бюджетных моноблоков является ультрамалый вес (0,9 кг) и размеры (19х14х19 см) при стабильной работе на любом уровне регулировки мощности в диапазоне 5 ступеней (6–100 Дж) с шагом в 1/10.

Встроенный радиомодуль позволяет управлять работой прибора через IPad, iPhone, Ipod Touch, а также через компьютеры WIN и Mac. Так же предусмотрен автоматический контроль температуры, есть крепление для зонтов. На приборах D-Lite RX ONE могут устанавливаться почти все насадки Elinchrom, кроме софтбоксов размером более 135 см.

Технические характеристики: