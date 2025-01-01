Elinchrom D-Lite RX ONE (20844) комплект студийного оборудования

Москва
Elinchrom D-Lite RX ONE – современный комплект импульсного студийного освещения на базе D-Lite RX ONE со встроенным радиомодулем фирмы Elinchrom (Швейцария).
Прекрасно подходят как для начинающих, так и для продвинутых фотографов. Комплект включает в себя стойки и зонты Elinchrom, успакован в удобный для хранения и переноски кофр.
Очередное усовершенствование своих приборов фирмой Elinchrom, привело к созданию нового моноблока ONE. Разработанный на базе моноблоков D-Lite, этот осветительный прибор ориентирован на начинающих фотографов, либо на фотографов, работающих на выезде. Особенностью данных бюджетных моноблоков является ультрамалая масса (0,9 кг) и размеры (19х14х19 см) при стабильной работе на любом уровне регулировки мощности в диапазоне 5 ступеней (6-100 Дж) с шагом в 1/10.
Встроенный радиомодуль позволяет управлять работой прибора через IPad, iPhone, Ipod Touch, а также через компьютеры WIN и Mac. Так же предусмотрен автоматический контроль температуры, есть крепление для зонтов. На приборах D-Lite RX ONE могут устанавливаться почти все насадки Elinchrom, кроме софтбоксов размером более 135 см.
Характеристики моноблока D-Lite ONE:
