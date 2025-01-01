Elinchrom D-Lite RX ONE (20844) комплект студийного оборудования

images
Elinchrom D-Lite RX ONE – современный комплект импульсного студийного освещения на базе D-Lite RX ONE со встроенным радиомодулем фирмы Elinchrom (Швейцария).

Прекрасно подходят как для начинающих, так и для продвинутых фотографов. Комплект включает в себя стойки и зонты Elinchrom, успакован в удобный для хранения и переноски кофр.

Описание

Очередное усовершенствование своих приборов фирмой Elinchrom, привело к созданию нового моноблока ONE. Разработанный на базе моноблоков D-Lite, этот осветительный прибор ориентирован на начинающих фотографов, либо на фотографов, работающих на выезде. Особенностью данных бюджетных моноблоков является ультрамалая масса (0,9 кг) и размеры (19х14х19 см) при стабильной работе на любом уровне регулировки мощности в диапазоне 5 ступеней (6-100 Дж) с шагом в 1/10.

Встроенный радиомодуль позволяет управлять работой прибора через IPad, iPhone, Ipod Touch, а также через компьютеры WIN и Mac. Так же предусмотрен автоматический контроль температуры, есть крепление для зонтов. На приборах D-Lite RX ONE могут устанавливаться почти все насадки Elinchrom, кроме софтбоксов размером более 135 см.

Характеристики моноблока D-Lite ONE:

  • мощность импульса – 100 Дж
  • питание – 230 V
  • ведущее число (1 м, 100 ISO, рефлектор 48 град.) – 32,4
  • глубина регулировки 5 ступеней – 6–100 Дж
  • время перезарядки min/max – 0,44–1,5 с
  • длительность импульса (t=0,5) – 1/2200 с
  • мощность лампы-пилота – 100 Вт, E27
  • напряжение на синхроконтактах – 5 V
  • радиоуправление – встроенный модуль 4 группы, 8 каналов
  • габариты, см – 19х14x19
  • вес – 0,9 кг

Комплектация

  • Моноблок D-Lite RX One – 2 шт.
  • EL-Skyport Transmitter Speed – 1 шт.
  • Сетевой кабель – 2 шт.
  • Синхрокабель 5 м – 1 шт.
  • Зонт белый 85 см – 1 шт.
  • Рефлектор 16 см, 90 град. – 2 шт.
  • Зонт полупрозрачный 83 см – 1 шт.
  • Стойка 88-235 см – 2 шт.
  • Штативная сумка – 1 шт.
  • Кофр мягкий для двух моноблоков – 1 шт.

   

 

