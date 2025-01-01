images
Elinchrom D-Lite 4 RX 400/400 (20842.2) комплект моноблоков c радиоуправлением

Elinchrom D-Lite 4 RX 400/400 (20842.2) комплект моноблоков c радиоуправлением

Elinchrom
Комплект Elinchrom D-Lite 4 RX 400/400 состоит из двух осветителей 400 Дж со встроенным радиоуправлением. Компактные, мощные  и легкие моноблоки D-Lite 400 RX оценят многие любители, которые хотят купить студийное освещение не только качественное, но еще легкое и понятное в управлении.

Комплект полностью готов к работе и удобен в перевозке.

Описание

Компания  Elinchrom выпустила  вторую  серию источников импульсного света  D-Lite. Новые D-LITE RX имеют теперь все функциональные возможности вспышек  Pro RX.
 
Современные комплекты студийного освещения на базе прекрасно зарекомендовавших себя приборов D-Lite 4 RX фирмы Elinchrom (Швейцария) со встроенным радиомодулем и усиленным байонетным соединением – отличный выбор как для начинающих, так и для продвинутых фотографов.
 
Эти превосходные импульсные моноблоки гармонично сочетают в себе современный компактный дизайн и новейшие цифровые технологии. Комплекты включают штативы и софтбоксы фирмы Elinchrom (Швейцария) в надежных и удобных для переноски кофрах.
 
Осветительные приборы серии D-Lite 4 RX – это превосходные импульсные моноблоки. Особенностью этих моноблоков является стабильная работа при любом уровне регулировки в диапазоне 5 ступеней (25-400 Дж) с шагом в 1/10, встроенный радиомодуль, быстрая перезарядка, малый вес и бюджетная стоимость. С приборами D-Lite RX могут использоваться почти все насадки Elinchrom, за исключением узконаправленных и софтбоксов более 135 см.                                               
 
Производителем всех составляющих комплекта также является Швейцарская фирма Elinchrom.  
 
Технические характеристики моноблока D-Lite 4 RX
 
Энергия импульса 400 Дж
Напряжение питания 230 V
Ведущее число: 1 м, 100 ISO, рефлектор 48º (град.) 64
Глубина регулировки 5 ступеней 25-400 Дж
Время перезарядки min/max 0,35-1,2 с
Длительность импульса (t=0,5) 1/800 с
Мощность лампы-пилота 100 Вт E27
Напряжение на синхроконтактах 5 V
Радиоуправление встроенный модуль – 4 группы, 8 каналов 
Габариты 26х14x19 см
Масса 1,5 кг

Страна производства – Швейцария Официальная гарантия – 1 год

 

Комплектация

  • Моноблок Elinchrom D-Lite 4 RX (400 Дж) –  2 шт.
  • Радиосинхронизатор EL-Skyport Transmitter Speed – 1 шт.
  • Сетевой кабель – 2 шт.
  • Синхрокабель 5 м – 1 шт.
  • Защитный колпак для моноблока – 2 шт.
  • Софтбокс Portalite 66x66 см – 1 шт.
  • Октобокс Portalite 56 см - 1шт.
  • Стойка 88-235 см – 2 шт.
  • Штативная сумка – 1 шт.
  • Кофр мягкий для двух моноблоков – 1 шт.

 

 

