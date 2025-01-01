Elinchrom D-Lite 4 RX 400/400 (20842.2) комплект моноблоков c радиоуправлением

Артикул: FTR-457

Комплект Elinchrom D-Lite 4 RX 400/400 состоит из двух осветителей 400 Дж со встроенным радиоуправлением. Компактные, мощные и легкие моноблоки D-Lite 400 RX оценят многие любители, которые хотят купить студийное освещение не только качественное, но еще легкое и понятное в управлении.

Комплект полностью готов к работе и удобен в перевозке.