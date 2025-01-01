images
Elinchrom D-Lite 2 RX 200/200 (20841.2) комплект моноблоков c радиоуправлением

Elinchrom
Комплект Elinchrom D-Lite 2 RX 200/200 состоит из двух осветителей 200 Дж со встроенным радиоуправлением.

Компактные, мощные  и легкие моноблоки D-Lite 200 RX оценят многие любители, которые хотят купить студийное освещение не только качественное, но еще легкое и понятное в управлении.

Компания  Elinchrom выпустила  вторую  серию источников импульсного света  D-Lite. Новые D-LITE RX имеют теперь все функциональные возможности вспышек Pro RX.
 
Современные комплекты студийного освещения на базе прекрасно зарекомендовавших себя приборов D-Lite 2 RX фирмы Elinchrom (Швейцария) со встроенным радиомодулем и усиленным байонетным соединением – отличный выбор как для начинающих, так и для продвинутых фотографов.
 
Эти превосходные импульсные моноблоки гармонично сочетают в себе современный компактный дизайн и новейшие цифровые технологии. Комплекты включают штативы и софтбоксы фирмы Elinchrom (Швейцария) в надежных и удобных для переноски кофрах.
 
Осветительные приборы серии D-Lite 2 RX – это превосходные импульсные моноблоки. Особенностью этих моноблоков является стабильная работа при любом уровне регулировки в диапазоне 5 ступеней (12-200 Дж) с шагом в 1/10, встроенный радиомодуль, быстрая перезарядка, малый вес и бюджетная стоимость. С приборами D-Lite RX могут использоваться почти все насадки Elinchrom, за исключением узконаправленных и софтбоксов более 135 см.                                               
 
Производителем всех составляющих комплекта также является Швейцарская фирма Elinchrom.  
 
Технические характеристики моноблока D-Lite 2 RX
 
Энергия импульса  200 Дж
Напряжение питания  230 V
Ведущее число: 1 м, 100 ISO, рефлектор 48º (град.) – 45
Глубина регулировки 5 ступеней  12-200 Дж
Время перезарядки min/max  0,2–0,6 с
Длительность импульса (t=0,5)  1/1200 с
Мощность лампы-пилота  100 Вт E27
Напряжение на синхроконтактах  5 V
Радиоуправление  встроенный модуль – 4 группы, 8 каналов 
Габариты  26х14x19 см
Масса  1,3 кг

Страна производства – Швейцария Официальная гарантия – 1 год

Комплект полностью готов к работе и удобен в перевозке.

 

 

  • Моноблок Elinchrom D-Lite 2 RX (200 Дж) –  2 шт.
  • Радиосинхронизатор EL-Skyport Transmitter Speed – 1 шт.
  • Сетевой кабель – 2 шт.
  • Синхрокабель 5 м – 1 шт.
  • Защитный колпак для моноблока – 2 шт.
  • Рефлектор 16 см, 90º (град.) – 1 шт.
  • Софтбокс Portalite 66x66 см – 2 шт.
  • Стойка 88-235 см – 2 шт.
  • Штативная сумка – 1 шт.
  • Кофр мягкий для двух моноблоков – 1 шт.

