Elinchrom D-Lite 2 RX 200/200 (20841.2) комплект моноблоков c радиоуправлением

Компания Elinchrom выпустила вторую серию источников импульсного света D-Lite. Новые D-LITE RX имеют теперь все функциональные возможности вспышек Pro RX.
Современные комплекты студийного освещения на базе прекрасно зарекомендовавших себя приборов D-Lite 2 RX фирмы Elinchrom (Швейцария) со встроенным радиомодулем и усиленным байонетным соединением – отличный выбор как для начинающих, так и для продвинутых фотографов.
Эти превосходные импульсные моноблоки гармонично сочетают в себе современный компактный дизайн и новейшие цифровые технологии. Комплекты включают штативы и софтбоксы фирмы Elinchrom (Швейцария) в надежных и удобных для переноски кофрах.
Осветительные приборы серии D-Lite 2 RX – это превосходные импульсные моноблоки. Особенностью этих моноблоков является стабильная работа при любом уровне регулировки в диапазоне 5 ступеней (12-200 Дж) с шагом в 1/10, встроенный радиомодуль, быстрая перезарядка, малый вес и бюджетная стоимость. С приборами D-Lite RX могут использоваться почти все насадки Elinchrom, за исключением узконаправленных и софтбоксов более 135 см.
Производителем всех составляющих комплекта также является Швейцарская фирма Elinchrom.
Технические характеристики моноблока D-Lite 2 RX
Энергия импульса 200 Дж
Напряжение питания 230 V
Ведущее число: 1 м, 100 ISO, рефлектор 48º (град.) – 45
Глубина регулировки 5 ступеней 12-200 Дж
Время перезарядки min/max 0,2–0,6 с
Длительность импульса (t=0,5) 1/1200 с
Мощность лампы-пилота 100 Вт E27
Напряжение на синхроконтактах 5 V
Радиоуправление встроенный модуль – 4 группы, 8 каналов
Габариты 26х14x19 см
Масса 1,3 кг
Страна производства – Швейцария Официальная гарантия – 1 год
Комплект полностью готов к работе и удобен в перевозке.