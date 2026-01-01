Elinchrom D-Lite 2 RX 200/200 (20838.2) комплект моноблоков c радиоуправлением

Описание

Компания Elinchrom выпустила вторую серию источников импульсного света D-Lite. Новые D-LITE RX имеют теперь все функциональные возможности вспышек Pro RX.

Современные комплекты студийного освещения на базе прекрасно зарекомендовавших себя приборов D-Lite 2 RX фирмы Elinchrom (Швейцария) со встроенным радиомодулем и усиленным байонетным соединением – отличный выбор как для начинающих, так и для продвинутых фотографов.

Эти превосходные импульсные моноблоки гармонично сочетают в себе современный компактный дизайн и новейшие цифровые технологии. Комплекты включают штативы и софтбоксы фирмы Elinchrom (Швейцария) в надежных и удобных для переноски кофрах.

Осветительные приборы серии D-Lite 2 RX – это превосходные импульсные моноблоки. Особенностью этих моноблоков является стабильная работа при любом уровне регулировки в диапазоне 5 ступеней (12-200 Дж) с шагом в 1/10, встроенный радиомодуль, быстрая перезарядка, малый вес и бюджетная стоимость. С приборами D-Lite RX могут использоваться почти все насадки Elinchrom, за исключением узконаправленных и софтбоксов более 135 см. Производителем всех составляющих комплекта также является Швейцарская фирма Elinchrom. Технические характеристики моноблока D-Lite 2 RX Энергия импульса 200 Дж Напряжение питания 230 V Ведущее число: 1 м, 100 ISO, рефлектор 48 (град.) – 45 Глубина регулировки 5 ступеней 12-200 Дж Время перезарядки min/max 0,2–0,6 с Длительность импульса (t=0,5) 1/1200 с Мощность лампы-пилота 100 Вт E27 Напряжение на синхроконтактах 5 V Радиоуправление встроенный модуль – 4 группы, 8 каналов Габариты 26х14x19 см Масса 1,3 кг

Страна производства – Швейцария Официальная гарантия – 1 год

Комплект полностью готов к работе и удобен в перевозке.