Rekam HaloSuper-1K SB Kit 2 комплект галогенных осветителей

Осветители имеют прочные алюминиевые корпуса, а также оснащены вентиляторами для охлаждения во время продолжительной работы.

Временно нет в наличии

Rekam CoolLight 1500 LED UM KIT – универсальный комплект для студийной съемки с постоянным освещением на базе двух светодиодных осветителей HaloLight-1000 Super.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter