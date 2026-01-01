images
Rekam HaloSuper-1K SB Kit 2 комплект галогенных осветителей

Rekam
Артикул: DAN-0323

Rekam CoolLight 1500 LED UM KIT – универсальный комплект для студийной съемки с постоянным освещением на базе двух светодиодных осветителей HaloLight-1000 Super.  

Описание

Осветители имеют прочные алюминиевые корпуса, а также оснащены вентиляторами для охлаждения во время продолжительной работы.

Характеристики HaloLight-1000 Super:

  • питание – 220V
  • мощность – 1000 Вт
  • байонет – Bowens  

Комплектация

  • Галогенный осветитель HaloLight-1000 Super 1000 Вт – 2 шт.
  • Универсальный рефлектор 18 см – 2 шт.
  • 3-секционная стойка (70-230 см) с "воздушным амортизатором" – 2 шт.
  • Комбинированный двухслойный (черный/белый) зонт, 101 см – 1 шт.
  • Софтбокс жаропрочный (90x90 см), серебряный – 2 шт.
  • Сумка – 1 шт.

Ваша корзина

