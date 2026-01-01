Rekam 3D-makeR DayLight Studio KIT-3 комплект постоянного света

Артикул: DAN-0372

Rekam 3D-makeR DayLight Studio KIT-3 – комплект оборудования для трехмерной предметной съемки. Вращающаяся платформа, которая входит в комплект, выдерживает нагрузку до 150 кг, удобна при съемке в студии, а также имеет большую площадь, благодаря чему фотограф может работать с достаточно крупными предметами. Каждая из панелей предусматривает установку 6 флуоресцентных ламп мощностью 55 Вт каждая. Благодаря низкому энергопотреблению и нагреву ламп, фотограф получает мягкое освещение, близкое к дневному свету цветовой температурой 5400 ±200 К.