images
Rekam 3D-makeR DayLight Studio KIT-3 комплект постоянного света

Rekam 3D-makeR DayLight Studio KIT-3 комплект постоянного света

Rekam
Артикул: DAN-0372

Rekam 3D-makeR DayLight Studio KIT-3 – комплект оборудования для трехмерной предметной съемки. Вращающаяся платформа, которая входит в комплект, выдерживает нагрузку до 150 кг, удобна при съемке в студии, а также имеет большую площадь, благодаря чему фотограф может работать с достаточно крупными предметами. Каждая из панелей предусматривает установку 6 флуоресцентных ламп мощностью 55 Вт каждая. Благодаря низкому энергопотреблению и нагреву ламп, фотограф получает мягкое освещение, близкое к дневному свету цветовой температурой 5400 ±200 К.

Описание

Rekam 3D-makeR DayLight Studio KIT-3 комплект постоянного света

Комплектация

  • Флуоресцентная панель Rekam DayLight FL-54 – 2 шт.
  • Трехсекционная стойка Rekam 81-249 см, с воздушным амортизатором + AU-1 адаптер – 2 шт.
  • Стол предметный Rekam 3D-makeR T-150 для 3D-фотосъемки – 1 шт.

Полезные ссылки:

3D-фотографии – как это делают?

Предметная съемка. Основы предметной съемки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Потолочные системы Fotokvant. Монтаж
Потолочные системы Fotokvant. Монтаж
Как использовать бумажные рулонные фоны в студии
Как использовать бумажные рулонные фоны в студии
Как делать отличные фотографии. Семь дельных советов
Как делать отличные фотографии. Семь дельных советов
Микрофотография, или Как снимать насекомых для коллекции с помощью микроскопа
Микрофотография, или Как снимать насекомых для коллекции с помощью микроскопа
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера