Proaim 2x500pc LED комплект светодиодного освещения для съемки видео

Proaim 2x500pc – комплект постоянного света на основе двух светодиодных осветителей для студийной фото- и видеосъемки. Осветители создают мощный световой поток, расходуя при этом мало электроэнергии. Практически не нагреваются и создают единый, хорошо рассеянный или направленный свет.
Особенностью данного комплекта является высокая степень эффективности. Прибор потребляет не больше 50 Вт, гарантируя при этом светоотдачу, которая эквивалентна лампе накаливания на 500 Вт.
Панели дают большой угол и площадь рассеивания при высокой мощности светового потока – 2270 лк (1 м). Питание осуществляется от адаптера переменного тока, а также возможна работа от аккумулятора с V-образным креплением для аккумуляторов на 12–15 В. Панель оснащена внешним разъемом для подключения источника тока 14,8–15 В. С помощью диммера можно плавно изменять затемненность от 100% до 0% с незначительным изменением цвета.
Возможно использование трех разных светофильтров с целью воспроизведения разнообразных световых и цветовых эффектов.
Панели крепятся на складной двухсекционный штатив.
Срок службы светодиодов – около 50 000 часов.
Технические характеристики панели:
Цветовая температура, К:
