Proaim 2x500pc LED комплект светодиодного освещения для съемки видео

Описание

Особенностью данного комплекта является высокая степень эффективности. Прибор потребляет не больше 50 Вт, гарантируя при этом светоотдачу, которая эквивалентна лампе накаливания на 500 Вт.

Панели дают большой угол и площадь рассеивания при высокой мощности светового потока – 2270 лк (1 м). Питание осуществляется от адаптера переменного тока, а также возможна работа от аккумулятора с V-образным креплением для аккумуляторов на 12–15 В. Панель оснащена внешним разъемом для подключения источника тока 14,8–15 В. С помощью диммера можно плавно изменять затемненность от 100% до 0% с незначительным изменением цвета.

Возможно использование трех разных светофильтров с целью воспроизведения разнообразных световых и цветовых эффектов.

Панели крепятся на складной двухсекционный штатив.

Срок службы светодиодов – около 50 000 часов.

Технические характеристики панели:

толщина, мм – 5

цветовая температура, К – примерно 5600

период эксплуатации, час – 50 000

диапазон рабочей температуры, С – от -21 – до +80

питание – источник постоянного тока на 15 V

количество светодиодов LED – 500 шт.

расходимость луча, – 45

размеры, см – 30 х 17

вес, кг – 1,5

размеры потока света, см – 39х39

расход электрической энергии (при 15 V), Вт – -50

вес штатива, кг – 1,6

Цветовая температура, К: