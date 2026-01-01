Logocam STUDIO KIT 7500/12 Alpha комплект постоянного света

Рекомендуется использовать для освещения съемок в помещении до 60 м2. Готовое решение для съемки различных новостных, информационных, музыкальных и т.п. передач с участием четырех человек. Можно снимать несколько программ одновременно. Комплект полностью готов к использованию и не требует покупки дополнительного оборудования.

Светильник галогенный Logocam Fresnel 300 с линзой Френеля 88 мм. Мощность 300 Вт. Цветовая температура 3200 К. Регулировка яркости, шторки. Рекомендуется использовать для создания рисующего или контрового света.

Светильник галогенный Logocam Fresnel 650 с линзой Френеля 120 мм. Мощность 650 Вт. Регулировка яркости, шторки. Цветовая температура 3200 К. Рекомендуется использовать для создания рисующего или контрового света.

Светильник галогенный Logocam OF-1000. Мощность 1000 Вт. Регулировка яркости, матовые шторки, сетка для защиты лампы. Цветовая температура 3200 К. Рекомендуется использовать для создания основного или фонового света.

Светильник люминесцентный Logocam U-Light 220 Alpha, 4 лампы. Галогенный эквивалент 900 Вт. Без регулировки яркости. Цветовая температура 3200 К или 5400 К, зависит от установленной в приборе лампы. Зеркальные шторки. Легкий и компактный. Создает мягкий и равномерный рассеянный свет. Рекомендуется использовать для создания заполняющего света.

Светильник люминесцентный Logocam U-Light 110 Alpha, 2 лампы. Галогенный эквивалент 450 Вт. Без регулировки яркости. Цветовая температура 3200 К или 5400 К, зависит от установленной в приборе лампы. Зеркальные шторки. Легкий и компактный. Создает мягкий и равномерный рассеянный свет. Рекомендуется использовать для создания заполняющего света.

Диммер Logocam Dimmer 1000/220. Кабель одноканальный для регулировки яркости галогенных осветительных приборов мощностью до 1000 Вт, сеть 220 В. Диапазон регулировки 0-100%.

Диммер Logocam Dimmer 300/220. Кабель одноканальный для регулировки яркости галогенных осветительных приборов мощностью до 300 Вт, сеть 220 В. Диапазон регулировки 0-100%.

Штатив алюминиевый Logocam LS-9/290. 3 секции, диапазон регулировки высоты 119-284 см, длина в сложенном виде 104 см, вес 2,1 кг, нагрузка 9 кг.

Штатив алюминиевый Logocam LS-3/240. 4 секции, диапазон регулировки высоты 77-240 см, длина в сложенном виде 68 см, вес 1,1 кг, нагрузка 2,7 кг.

Штатив-лягушка стальной Logocam LS-15/12. Нагрузка 15 кг. Диаметр в разложенном виде 0,48 м.

Струбцина CL-1575. Крепится на стойки, трубы, фермы и т.п. опоры, диаметром 15-35 мм. Используется для установки осветительного оборудования. Нагрузка 15 кг. Установочный элемент 16 мм в комплекте.

Телескопическая штанга TH-10/95. 3 секции. Диапазон регулировки длины 44-95 см. Допустимая нагрузка 10 кг.

Спигот-адаптер Logocam 013S. Универсальный адаптер 16 мм для установки оборудования. Резьба 1/4" и 3/8". Нагрузка 50 кг.

Спигот-адаптер Logocam 013A. Универсальный адаптер 16 мм для установки оборудования. Нагрузка 50 кг.

Адаптер LK-TS для крепления зонта весом до 10 кг. Устанавливается на стойки с узлом крепления 16 мм. Поворотный механизм позволяет установить зон под нужным углом.

Пантограф PH-11/200. Диапазон регулировки длины 44-95 см. Допустимая нагрузка 11 кг.

Фон хромакей зеленый Westcott Chroma Key Green Sheet. Размер - 3х7 м. Материал – нейлон. Не образует складок.

Мультиарм MA2. Нагрузка 3,5 кг, 2 секции, установочный элемент 16 мм.

Зонт U80SW. Двухсторонний – белый и серебряный. Диаметр 80 см.