images
images
images
images
images
images
images
images
images
Logocam STUDIO KIT-3400/6 Alpha LED комплект постоянного света
Logocam
Артикул: DAN-1588

Комплект студийного освещения Logocam STUDIO KIT-3400/6 Alpha LED. Для освещения студии размером до 30 м2. Суммарный галогенный эквивалент всех осветительных приборов 3400 Вт.

Описание

Рекомендуется использовать для освещения съемок в помещении до 30 м2. Готовое решение для съемки различных новостных и информационных передач с одним диктором. Комплект полностью готов к использованию и не требует покупки дополнительного оборудования.

Светильник люминесцентный Logocam U-Light 220 Alpha, 4 лампы. Галогенный эквивалент 900 Вт. Без регулировки яркости. Цветовая температура 3200 К или 5400 К, зависит от установленной в приборе лампы. Зеркальные шторки. Легкий и компактный. Создает мягкий и равномерный рассеянный свет. Рекомендуется использовать для создания заполняющего света.

Светильник светодиодный Logocam LED Fresnel 50 (56). Галогенный эквивалент 500 Вт. Цветовая температура 5600 К. Дополнительная асферическая линза создает более мощный световой поток. Плавная регулировка яркости 0-100%. Регулировка ручная или с пульта. Низкое потребление энергии. Пассивное охлаждение. Шторки. Рекомендуется использовать как источник рисующего или контрового света.

Светильник светодиодный Logocam LED Light 80 (56). Галогенный эквивалент 800 Вт. Цветовая температура 5600 К. Сниженное энергопотребление и высокая мощность светового потока. Минимальный нагрев корпуса. Установлена площадка для аккумулятора с креплением V–Lock. Рекомендуется использовать в качестве заполняющего, рисующего или фонового света.

Штатив алюминиевый Logocam LS-9/290. 3 секции, диапазон регулировки высоты 119-284 см, длина в сложенном виде 104 см, вес 2,1 кг, нагрузка 9 кг.

Штатив алюминиевый Logocam LS-3/240. 4 секции, диапазон регулировки высоты 77-240 см, длина в сложенном виде 68 см, вес 1,1 кг, нагрузка 2,7 кг.

Спигот-адаптер Logocam 013S. Универсальный адаптер 16M для установки оборудования. Резьба 1/4" и 3/8". Нагрузка 50 кг.

Комплектация

Осветитель люминесцентный Logocam U-Light 220 Alpha - 2 шт.

Осветитель светодиодный Logocam LED Fresnel 50 (56) - 2 шт.

Осветитель светодиодный Logocam LED Light 80 (56) - 2 шт.

Спигот-адаптер 013S - 2 шт.

Штатив LS-3/240 - 2 шт.

Штатив LS-9/290 - 2 шт.

