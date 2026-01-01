Logocam STUDIO KIT-3400/5 Alpha LED комплект постоянного света
Logocam
Артикул: DAN-1571

Комплект постоянного студийного света со стойками Logocam STUDIO KIT-3400/5 Alpha LED.

Описание

Рекомендуется использовать для освещения съемок в помещении до 30 м2. Готовое решение для съемки новостных программ или других передач с одним диктором. Комплект полностью готов к использованию и не требует покупки дополнительного оборудования.

Галогенный эквивалент всех осветительных приборов в сумме составляет 3400 Вт.

Светильник люминесцентный Logocam U-Light 220 Alpha. Без регулировки яркости. Зеркальные шторки. Легкий и компактный. Рекомендуется использовать для создания заполняющего света.

Светильник светодиодный Logocam LED BM-50 DMX 56. Рекомендуется использовать как источник направленного света (на объект съемки приходит 97% светового потока). Оптическая схема с линзой Френеля и асферической линзой-конденсором. Плавная регулировка яркости 0-100%. Высокий CRI (более 95) обеспечит точную передачу цвета и оттенков.

Светильник светодиодный Logocam BL100-D LED 56. Рекомендуется использовать для фонового или заполняющего света. Широкий угол светового потока (90 градусов) обеспечивает равномерное освещение на большой поверхности. Плавная регулировка яркости 0-100% на самом приборе или с помощью пульта. Низкое энергопотребление.

Штатив алюминиевый Logocam LS-9/290. 3 секции, диапазон регулировки высоты 119-284 см, длина в сложенном виде 104 см, вес 2,1 кг, нагрузка 9 кг.

Штатив алюминиевый Logocam LS-3/240. 4 секции, диапазон регулировки высоты 77-240 см, длина в сложенном виде 68 см, вес 1,1 кг, нагрузка 2,7 кг.

Спигот-адаптер Logocam 013S. Универсальный адаптер 16 мм для установки оборудования. Резьба 1/4" и 3/8". Нагрузка 50 кг.

Комплектация

  • Светильник люминесцентный Logocam U-Light 220 Alpha - 2 шт.
  • Светильник светодиодный Logocam LED BM-50 DMX 56 - 2 шт.
  • Светильник светодиодный Logocam BL100-D LED 56 - 1 шт.
  • Штатив Logocam LS-9/290 - 3 шт.
  • Штатив Logocam LS-3/240 - 1 шт.
  • Спигот-адаптер Logocam 013S - 2 шт.

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера