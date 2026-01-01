Logocam STUDIO KIT-18000/20 Alpha комплект постоянного света
Logocam
Артикул: DAN-1584

Многофункциональный комплект постоянного студийного света для помещений до 130 м2 Logocam STUDIO KIT-18000/20 Alpha. Галогенный эквивалент всех осветительных приборов в сумме составляет 18000 Вт.

Описание

Рекомендуется использовать для освещения съемок в помещении до 130 м2 с высокими потолками. Готовое решение для съемки различных новостных, информационных, музыкальных и т.п. передач. Создаст необходимое освещение в нескольких студиях или на одной большой съемочной площадке. Комплект полностью готов к использованию и не требует покупки дополнительного оборудования.

Светильник люминесцентный Logocam U-Light 220 Alpha, 4 лампы. Галогенный эквивалент 900 Вт. Без регулировки яркости. Цветовая температура 3200 К или 5400 К, зависит от установленной в приборе лампы. Зеркальные шторки. Легкий и компактный. Создает мягкий и равномерный рассеянный свет. Рекомендуется использовать для создания заполняющего света.

Светильник люминесцентный Logocam U-Light 110 Alpha, 2 лампы. Галогенный эквивалент 450 Вт. Без регулировки яркости. Цветовая температура 3200 К или 5400 К, зависит от установленной в приборе лампы. Зеркальные шторки. Легкий и компактный. Создает мягкий и равномерный рассеянный свет. Рекомендуется использовать для создания заполняющего света.

Светильник люминесцентный Logocam U-Light 330 Alpha, 6 ламп. Галогенный эквивалент 1300 Вт. Без регулировки яркости. Цветовая температура 3200 К или 5400 К, зависит от установленной в приборе лампы. Зеркальные шторки. Легкий и компактный. Создает мягкий и равномерный рассеянный свет. Рекомендуется использовать для создания заполняющего света.

Светильник галогенный Logocam BL-1000. Мощность 1000 Вт, можно использовать лампы мощностью 800 ВТ. Регулировка яркости, шторки, асимметричный отражатель, сетка для защиты лампы. Цветовая температура 3200 К. Рекомендуется использовать для подсветки фона.

Светильник галогенный Logocam Fresnel 650 с линзой Френеля 120 мм. Мощность 650 Вт. Регулировка яркости, шторки. Цветовая температура 3200 К. Рекомендуется использовать для создания рисующего или контрового света.

Светильник галогенный Logocam Fresnel 1000 с линзой Френеля 150 мм. Мощность 1000 Вт. Регулировка яркости, шторки. Цветовая температура 3200 К. Рекомендуется использовать для создания заполняющего или фонового света.

Пульт Logocam CDA 12/24. Профессиональный аналого-цифровой пульт для регулировки яркости светильников. Протоколы управления: аналоговый 0...+10 B и цифровой DMX 512/1990. Каналы управления: 24 аналоговых и 512 цифровых.

Диммерный блок Logocam Lite Putter DX-626. Управляет галогенными осветительными приборами. Управление аналоговое и цифровое. 6 каналов.

Штатив-лягушка стальной Logocam LS-15/12. Нагрузка 15 кг. Диаметр в разложенном виде 0,48 м. Установочный элемент 16 мм в комплекте.

Телескопическая штанга TH-10/95. 3 секции. Диапазон регулировки длины 44-95 см. Допустимая нагрузка 10 кг.

Спигот-адаптер Logocam 013S. Универсальный адаптер 16M для установки оборудования. Резьба 1/4" и 3/8". Нагрузка 50 кг.

Спигот-адаптер Logocam 013A. Универсальный адаптер 16M для установки оборудования. Нагрузка 50 кг.

Пантограф PH-11/200. Диапазон регулировки длины 44-95 см. Допустимая нагрузка 11 кг.

Телескопическая штанга TH-10/95. 3 секции. Диапазон регулировки длины 44-95 см. Допустимая нагрузка 10 кг.

Трикотажное полотно Bristol VFX Fabrics Deep Optic Blue. Начесный нейлон. Однородная цветовая плотность без бликов. Рулон 50 м, ширина 1,28 м.

Комплектация

  • Осветитель люминесцентный Logocam U-Light 110 Alpha - 4 шт.
  • Осветитель люминесцентный Logocam U-Light 220 Alpha - 3 шт.
  • Осветитель люминесцентный Logocam U-Light 330 Alpha - 2 шт.
  • Осветитель галогенный Logocam BL-1000 - 4 шт.
  • Осветитель галогенный Logocam Fresnel 1000 - 3 шт.
  • Осветитель галогенный Logocam Fresnel 650 - 4 шт.
  • Спигот-адаптер 013S - 16 шт.
  • Спигот-адаптер 013A - 13 шт.
  • Штатив LS-15/12 - 4 шт.
  • Полотно Bristol VFX Fabrics Deep Optic Blue - 1 шт.
  • Пульт CDA 12/24 - 1 шт.
  • Диммерный блок Lite Putter DX-626 - 1 шт.
  • Пантограф PH-11/200 - 16 шт.
  • Штанга телескопическая подвес TH-5/180 - 3 шт.

Микрофотография, или Как снимать насекомых для коллекции с помощью микроскопа
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
