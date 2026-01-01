Logocam STUDIO KIT-18000/20 Alpha LED комплект постоянного света

Описание

Рекомендуется использовать для освещения съемок в помещении до 130 м2 с высокими потолками. Готовое решение для съемки различных новостных, информационных, музыкальных и т.п. передач. Создаст необходимое освещение в нескольких студиях или на одной большой съемочной площадке. Комплект полностью готов к использованию и не требует покупки дополнительного оборудования.

Светильник люминесцентный Logocam U-Light 110 Alpha DMX, 2 лампы. Галогенный эквивалент 450 Вт. Цифровая регулировка яркости. Цветовая температура 3200 К или 5400 К, зависит от установленной в приборе лампы. Зеркальные шторки. Легкий и компактный. Создает мягкий и равномерный рассеянный свет. Рекомендуется использовать для создания заполняющего света.

Светильник люминесцентный Logocam U-Light 220 Alpha DMX, 4 лампы. Галогенный эквивалент 900 Вт. Цифровая регулировка яркости. Цветовая температура 3200 К или 5400 К, зависит от установленной в приборе лампы. Зеркальные шторки. Легкий и компактный. Создает мягкий и равномерный рассеянный свет. Рекомендуется использовать для создания заполняющего света.

Светильник люминесцентный Logocam U-Light 330 Alpha DMX, 6 ламп. Галогенный эквивалент 1300 Вт. Цифровая регулировка яркости. Цветовая температура 3200 К или 5400 К, зависит от установленной в приборе лампы. Зеркальные шторки. Легкий и компактный. Создает мягкий и равномерный рассеянный свет. Рекомендуется использовать для создания заполняющего света.

Светильник светодиодный Logocam BL100-D LED 56. Галогенный эквивалент 500 Вт. Цветовая температура 5600 К. Широкий угол светового потока (90 градусов) обеспечивает равномерное освещение на большой поверхности. Плавная регулировка яркости 0-100% на самом приборе или с помощью пульта. Низкое энергопотребление. Рекомендуется использовать для фонового или заполняющего света.

Светильник светодиодный Logocam LED Fresnel 65 (56). Галогенный эквивалент 650 Вт. Цветовая температура 5600 К. Дополнительная асферическая линза создает более мощный световой поток. Плавная регулировка яркости 0-100%. Регулировка ручная или с пульта. Низкое потребление энергии. Пассивное охлаждение. Шторки. Рекомендуется использовать как источник рисующего или контрового света.

Светильник светодиодный Logocam Studio LED 100 (56). Галогенный эквивалент 1000 Вт. Цветовая температура 5600 К. Встроенный блок DMX для удаленного управления яркостью. Низкое энергопотребление. Оптическая схема состоит из линзы Френеля и асферической линзы-конденсора, что обеспечивает направление на объект съемки до 97% светового потока. Рекомендуется использовать для в качестве рисующего или контрового света.

Пульт Logocam CDA 12/24. Профессиональный аналого-цифровой пульт для регулировки яркости светильников. Протоколы управления: аналоговый 0...+10 B и цифровой DMX 512/1990. Каналы управления: 24 аналоговых и 512 цифровых.

Штатив-лягушка стальной Logocam LS-15/12. Нагрузка 15 кг. Диаметр в разложенном виде 0,48 м. Установочный элемент 16 мм в комплекте.

Спигот-адаптер Logocam 013S. Универсальный адаптер 16M для установки оборудования. Резьба 1/4" и 3/8". Нагрузка 50 кг.

Спигот-адаптер Logocam 013A. Универсальный адаптер 16M для установки оборудования. Нагрузка 50 кг.

Пантограф PH-11/200. Диапазон регулировки длины 44-95 см. Допустимая нагрузка 11 кг.

Трикотажное полотно Bristol VFX Fabrics Deep Optic Blue. Начесный нейлон. Однородная цветовая плотность без бликов. Рулон 50 м, ширина 1,28 м.