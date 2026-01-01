Logocam STUDIO KIT-15000/20 Alpha комплект постоянного света
Артикул: DAN-1582

Многофункциональный комплект постоянного студийного света для помещений до 100 м2 Logocam STUDIO KIT-15000/20 Alpha. Галогенный эквивалент всех осветительных приборов в сумме составляет 15000 Вт.

Описание

Рекомендуется использовать для освещения съемок в помещении до 100 м2 с высокими потолками. Готовое решение для съемки различных новостных, информационных, музыкальных и т.п. передач с участием шести человек. Создаст необходимое освещение в нескольких студиях. Комплект полностью готов к использованию и не требует покупки дополнительного оборудования.

Светильник люминесцентный Logocam U-Light 220 Alpha, 4 лампы. Галогенный эквивалент 900 Вт. Без регулировки яркости. Цветовая температура 3200 К или 5400 К, зависит от установленной в приборе лампы. Зеркальные шторки. Легкий и компактный. Создает мягкий и равномерный рассеянный свет. Рекомендуется использовать для создания заполняющего света.

Светильник люминесцентный Logocam U-Light 110 Alpha, 2 лампы. Галогенный эквивалент 450 Вт. Без регулировки яркости. Цветовая температура 3200 К или 5400 К, зависит от установленной в приборе лампы. Зеркальные шторки. Легкий и компактный. Создает мягкий и равномерный рассеянный свет. Рекомендуется использовать для создания заполняющего света.

Светильник галогенный Logocam Fresnel 300 с линзой Френеля 88 мм. Мощность 300 Вт. Цветовая температура 3200 К. Регулировка яркости, шторки. Рекомендуется использовать для создания рисующего или контрового света.

Светильник галогенный Logocam Fresnel 650 с линзой Френеля 120 мм. Мощность 650 Вт. Регулировка яркости, шторки. Цветовая температура 3200 К. Рекомендуется использовать для создания рисующего или контрового света.

Светильник галогенный Logocam Fresnel 1000 с линзой Френеля 150 мм. Мощность 1000 Вт. Регулировка яркости, шторки. Цветовая температура 3200 К. Рекомендуется использовать для создания заполняющего или фонового света.

Светильник галогенный Logocam OF-1000. Мощность 1000 Вт. Регулировка яркости, матовые шторки, сетка для защиты лампы. Цветовая температура 3200 К. Рекомендуется использовать для создания основного или фонового света.

Пульт Logocam CDA 12/24. Профессиональный аналого-цифровой пульт для регулировки яркости светильников. Протоколы управления: аналоговый 0...+10 B и цифровой DMX 512/1990. Каналы управления: 24 аналоговых и 512 цифровых.

Диммерный блок Logocam Lite Putter DX-626. Управляет галогенными осветительными приборами. Управление аналоговое и цифровое. 6 каналов.

Штатив алюминиевый Logocam LS-3/240. 4 секции, диапазон регулировки высоты 77-240 см, длина в сложенном виде 68 см, вес 1,1 кг, нагрузка 2,7 кг.

Штатив-лягушка стальной Logocam LS-15/12. Нагрузка 15 кг. Диаметр в разложенном виде 0,48 м. Установочный элемент 16 мм в комплекте.

Телескопическая штанга TH-10/95. 3 секции. Диапазон регулировки длины 44-95 см. Допустимая нагрузка 10 кг.

Спигот-адаптер Logocam 013S. Универсальный адаптер 16M для установки оборудования. Резьба 1/4" и 3/8". Нагрузка 50 кг.

Спигот-адаптер Logocam 013A. Универсальный адаптер 16M для установки оборудования. Нагрузка 50 кг.

Спигот-адаптер Logocam 014S. Универсальный адаптер 16F для установки оборудования. Нагрузка 50 кг.

Пантограф PH-11/200. Диапазон регулировки длины 44-95 см. Допустимая нагрузка 11 кг.

Фон хромакей зеленый Westcott Chroma Key Green Sheet. Размер - 3х7 м. Материал – нейлон. Не образует складок.

Комплектация

  • Осветитель люминесцентный Logocam U-Light 110 Alpha - 4 шт.
  • Осветитель люминесцентный Logocam U-Light 220 Alpha - 5 шт.
  • Осветитель галогенный Logocam OF-1000 - 3 шт.
  • Осветитель галогенный Logocam Fresnel 1000 - 2 шт.
  • Осветитель галогенный Logocam Fresnel 650 - 3 шт.
  • Осветитель галогенный Logocam Fresnel 300 - 3 шт.
  • Cпигот-адаптер 013A - 9 шт.
  • Cпигот-адаптер 013S - 11 шт.
  • Cпигот-адаптер 014S - 3 шт. 
  • Штанга телескопическая TH-5/180 - 3 шт.
  • Штатив LS-3/240 - 3 шт.
  • Штатив LS-15/12 - 3 шт.
  • Пульт Logocam CDA 12/24 - 1 шт.
  • Фон хромакей зеленый Westcott Chroma Key Green Sheet - 1 шт.
  • Диммерный блок Logocam Lite Putter DX-626 - 1 шт.
  • Пантограф PH-11/200 - 11 шт.

