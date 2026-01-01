Godox S30-D комплект студийного оборудования
Артикул: MTG-3963

Godox S30-D комплект студийного оборудования. Комплект осветителей для креативной художественной съемки: три осветителя S30, три студийные стойки, софтбоксы, шторки, проекционная насадка и другие аксессуары, две сумки для переноски комплекта. 

Описание

3 легких фокусируемых студийных осветителя S30, устанавливаемых на осветительные стойки Godox 213B, и целый набор светомодифицирующих насадок. Комплект предназначен для фотографов и видеографов, профессионально занимающихся предметной, свадебной, рекламной съемкой и использующих творческие приемы в освещении.

Для получения точечного пятна или регулировки его формы световой поток может быть дополнительно ограничен металлическими шторки Godox SA-08 (в комплект входит 3 шт). Благодаря четырем шторкам, две из которых оснащены дополнительными лепестками, вы сможете произвольно контролировать распределение светового потока на предмете съемки или фоне.

Два комплектных софтбокса SA-30 с сотами размером 30х30 см помогут сформировать мягкое и равномерное световое пятно. Байонет осветителя S30 позволяет вращать софтбокс, точно ориентируя световой пучок.

Проекционная насадка SA-P (с линзой SA-01 85 мм) дает возможность уменьшать или увеличивать световое пятно в зависимости от задач съемки. Набор сетчатых масок SA-05 позволяет создавать световой градиент, уменьшая яркость светового пятна.

Ирисовая диафрагма SA-06 помогает плавно и точно регулировать размер светового пятна и его плотность. С помощью отсекающей заслонки SA-07 можно сформировать световое пятно различной формы: прямоугольник, квадрат, трапеция, треугольник, неправильный многоугольник. Набор масок GOBO SA-09 используются с держателем масок GOBO SA-10 для формирования светотеневого рисунка на заднем фоне или объекте съемки. Наборы светофильтров SA-11T и SA-11C созданы для корректировки цветовой температуры и для создания различных цветовых эффектов соответственно.

Две портативные сумки для переноски, в которых каждое изделие имеет свое место хранения, полностью вмещают комплект Godox S30-D со всеми осветительными принадлежностями.

Характеристики:

  • Модель Godox S30-D
  • Модель осветителя Фокусируемый осветитель Godox S30
  • Максимальная мощность / Варианты питания осветителя 30Вт / сетевой адаптер 15В, 4А10Вт / литий-ионный аккумулятор (Sony NP-F970/F950/F930) (7,4 В)10Вт / внешний источник USB (5В/2А)
  • Цветовая температура 5600К±150К
  • CRI/TLCI ≥96
  • Регулировка мощности светового потока 10% … 100% (плавная, с шагом 1%)
  • Угол раскрытия светового потока 6°… 55°
  • Освещенность в центре светового пятна (100%, 1м) угол 6° ок. 11300лк   угол 55° ок. 2800лк
  • Температура при эксплуатации -10° … +50°
  • Размер осветителя 21.5х10.8х10 см
  • Вес осветителя 0.9 кг
  • Количество лепестков шторок 8
  • Посадочный/внутренний диаметр шторок 77/65 мм
  • Вес шторок 0.16 кг
  • Размер софтбокса 30х30 см
  • Соты в комплекте Да
  • Высота стойки 56-213 см
  • Длина стойки в сложенном виде 51 см
  • Ножки стойки 16х7 мм
  • Телескопическая колонна:– количество секций  5 – диаметр секций  29/25/19/16/13 мм
  • Вес стойки 1.2 кг
  • Вес сумки CB-52 с комплектующими 3.9 кг
  • Вес сумки CB-15 с комплектующими 10.5 кг

Комплектация

  • Осветитель Godox S30 с сетевым адаптером, кабелем питания и аккумуляторной площадкой - 3 шт.
  • Шторки Godox SA-08 - 3 шт.
  • Софтбокс с сотами Godox SA-30 - 2 шт.
  • Проекционная насадка Godox SA-P - 1 шт.
  • Набор сетчатых масок Godox SA-05 – 1 шт.
  • Заслонка отсекающая Godox SA-07 - 1 шт.
  • Диафрагма ирисовая Godox SA-06 - 1 шт.
  • Набор масок GOBO Godox SA-09 – 1 шт.
  • Держатель масок GOBO Godox SA-10 - 1 шт.
  • Набор для цветовых эффектов Godox SA-11C - 1 шт.
  • Набор светофильтров коррекции цветовой температуры Godox SA-11T - 1 шт.
  • Стойка осветительная Godox S30 - 3 шт.
  • Сумка Godox CB-52 для стоек - 1 шт.
  • Сумка Godox CB-15 для комплекта оборудования - 1 шт.
  • Руководство по эксплуатации
  • Гарантийный талон

