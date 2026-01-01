Godox S30-D комплект студийного оборудования

Описание

3 легких фокусируемых студийных осветителя S30, устанавливаемых на осветительные стойки Godox 213B, и целый набор светомодифицирующих насадок. Комплект предназначен для фотографов и видеографов, профессионально занимающихся предметной, свадебной, рекламной съемкой и использующих творческие приемы в освещении.

Для получения точечного пятна или регулировки его формы световой поток может быть дополнительно ограничен металлическими шторки Godox SA-08 (в комплект входит 3 шт). Благодаря четырем шторкам, две из которых оснащены дополнительными лепестками, вы сможете произвольно контролировать распределение светового потока на предмете съемки или фоне.

Два комплектных софтбокса SA-30 с сотами размером 30х30 см помогут сформировать мягкое и равномерное световое пятно. Байонет осветителя S30 позволяет вращать софтбокс, точно ориентируя световой пучок.

Проекционная насадка SA-P (с линзой SA-01 85 мм) дает возможность уменьшать или увеличивать световое пятно в зависимости от задач съемки. Набор сетчатых масок SA-05 позволяет создавать световой градиент, уменьшая яркость светового пятна.

Ирисовая диафрагма SA-06 помогает плавно и точно регулировать размер светового пятна и его плотность. С помощью отсекающей заслонки SA-07 можно сформировать световое пятно различной формы: прямоугольник, квадрат, трапеция, треугольник, неправильный многоугольник. Набор масок GOBO SA-09 используются с держателем масок GOBO SA-10 для формирования светотеневого рисунка на заднем фоне или объекте съемки. Наборы светофильтров SA-11T и SA-11C созданы для корректировки цветовой температуры и для создания различных цветовых эффектов соответственно.

Две портативные сумки для переноски, в которых каждое изделие имеет свое место хранения, полностью вмещают комплект Godox S30-D со всеми осветительными принадлежностями.

