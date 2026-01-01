Godox S30-D комплект студийного оборудования

3 легких фокусируемых студийных осветителя S30, устанавливаемых на осветительные стойки Godox 213B, и целый набор светомодифицирующих насадок. Комплект предназначен для фотографов и видеографов, профессионально занимающихся предметной, свадебной, рекламной съемкой и использующих творческие приемы в освещении.
Для получения точечного пятна или регулировки его формы световой поток может быть дополнительно ограничен металлическими шторки Godox SA-08 (в комплект входит 3 шт). Благодаря четырем шторкам, две из которых оснащены дополнительными лепестками, вы сможете произвольно контролировать распределение светового потока на предмете съемки или фоне.
Два комплектных софтбокса SA-30 с сотами размером 30х30 см помогут сформировать мягкое и равномерное световое пятно. Байонет осветителя S30 позволяет вращать софтбокс, точно ориентируя световой пучок.
Проекционная насадка SA-P (с линзой SA-01 85 мм) дает возможность уменьшать или увеличивать световое пятно в зависимости от задач съемки. Набор сетчатых масок SA-05 позволяет создавать световой градиент, уменьшая яркость светового пятна.
Ирисовая диафрагма SA-06 помогает плавно и точно регулировать размер светового пятна и его плотность. С помощью отсекающей заслонки SA-07 можно сформировать световое пятно различной формы: прямоугольник, квадрат, трапеция, треугольник, неправильный многоугольник. Набор масок GOBO SA-09 используются с держателем масок GOBO SA-10 для формирования светотеневого рисунка на заднем фоне или объекте съемки. Наборы светофильтров SA-11T и SA-11C созданы для корректировки цветовой температуры и для создания различных цветовых эффектов соответственно.
Две портативные сумки для переноски, в которых каждое изделие имеет свое место хранения, полностью вмещают комплект Godox S30-D со всеми осветительными принадлежностями.
Характеристики:
- Модель Godox S30-D
- Модель осветителя Фокусируемый осветитель Godox S30
- Максимальная мощность / Варианты питания осветителя 30Вт / сетевой адаптер 15В, 4А10Вт / литий-ионный аккумулятор (Sony NP-F970/F950/F930) (7,4 В)10Вт / внешний источник USB (5В/2А)
- Цветовая температура 5600К±150К
- CRI/TLCI ≥96
- Регулировка мощности светового потока 10% … 100% (плавная, с шагом 1%)
- Угол раскрытия светового потока 6°… 55°
- Освещенность в центре светового пятна (100%, 1м) угол 6° ок. 11300лк угол 55° ок. 2800лк
- Температура при эксплуатации -10° … +50°
- Размер осветителя 21.5х10.8х10 см
- Вес осветителя 0.9 кг
- Количество лепестков шторок 8
- Посадочный/внутренний диаметр шторок 77/65 мм
- Вес шторок 0.16 кг
- Размер софтбокса 30х30 см
- Соты в комплекте Да
- Высота стойки 56-213 см
- Длина стойки в сложенном виде 51 см
- Ножки стойки 16х7 мм
- Телескопическая колонна:– количество секций 5 – диаметр секций 29/25/19/16/13 мм
- Вес стойки 1.2 кг
- Вес сумки CB-52 с комплектующими 3.9 кг
- Вес сумки CB-15 с комплектующими 10.5 кг