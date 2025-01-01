images
FST LED-25UT комплект постоянного света
FST
Артикул: OLE-2160

В комплект входит светодиодная лампа 25 Вт, цветовая температура 5400К. Цоколь Е27. Универсальный комбинированный фотозонт диаметром 80 см можно использовать на просвет. Максимальная высота стойки 220 см. Комплект применяется в предметной, портретной  фотосъемке, съемке видео, стримов, для съемки фото на документы.

Описание

Характеристики лампы:

  • Мощность 25 Вт
  • Цветовая температура 5400 K
  • Световой поток  2200 LM
  • CRI 90+
  • AC 100-250 V
  • Цоколь E27

Комплектация

  • Фотозонт FST UT-80 просветной
  • Патрон для ламп FST FLH
  • Лампа FST L-E27-LED25 
  • Стойка FST LS-220 см

Секреты портретной съемки невесты. 3 совета по позированию на свадьбе
Как заменить стекло на телесуфлере. Pixaero Mobus
Как использовать глубокие зонты и софтбоксы Elinchrom Litemotiv
Какой фотобокс купить для предметной съемки
