FST LED-25UT комплект постоянного света

Артикул: OLE-2160

В комплект входит светодиодная лампа 25 Вт, цветовая температура 5400К. Цоколь Е27. Универсальный комбинированный фотозонт диаметром 80 см можно использовать на просвет. Максимальная высота стойки 220 см. Комплект применяется в предметной, портретной фотосъемке, съемке видео, стримов, для съемки фото на документы.