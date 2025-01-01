images
FST LED-1002 KIT комплект постоянного света

FST
Артикул: NVF-2813

FST LED-1002 KIT – универсальный комплект для студийной съемки с постоянным освещением.

Описание

Характеристики LED-100:

  • цветовая температура – 5500 К
  • питание – 220V
  • мощность – 100 Вт
  • байонет – Bowens 

Комплектация

  • Постоянный свет FST EF-100 (LED) Sun Light 5500K – 2 шт.
  • Софтбокс FST SB-030 90x90cm – 2 шт.
  • Стойка Visico LS-8008K – 2 шт.
  • Сумка для студийного оборудования KB-F.

Ошибка

