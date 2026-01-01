images
images
FST FK-5050LED Kit комплект постоянного света
Артикул: MTG-1754

FST FK-5050LED Kit комплект постоянного света. 

В комплект входит две светодиодных лампы по 25 Вт, два быстрораскладных софтбокса зонтичного типа с цоколем Е27  50x50 см, две студийные стойки FST LS-220 и сумка FST KB-86 для хранения и переноски.  Применяется в предметной, портретной  фотосъемке, съемке видео, стримов , для участия в онлайн-конференция, прямых эфирах и т.р. . Обеспечивает мягкое рассеянное освещение. Цветовая температура 5400 К.

Комплект студийного света FST FK-LED5050 kit имеет простую конструкцию и понятные элементы управления, поэтому он отлично подходит не только профессиональным фотографам, но и новичкам, которые только постигают данную область.

Характеристики:

  • Мощность    -     25 W
  • Цветовая температура  -  5400 K
  • CRI -    90+
  • AC -  100-250 V
  • Цоколь    -    E27
  • Световой поток  -   2200 LM

Комплектация

  • Софтбокс FST SB-015 50x50 см, патрон Е27  -   2 шт
  • Лампа FST L-E27-LED25 , 25 Вт    -   2 шт
  • Стойка FST LS-220 см        -   2 шт
  • Сумка FST KB-86 -   1 шт.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера