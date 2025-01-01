FST F-1-9 цокольная голова

images
FST
FST F-1-9 – люминесцентный осветитель на 9 ламп со стандартным цоколем E27. Предназначен только для работы с флуоресцентными лампами. Преимуществом таких ламп является низкое энергопотребление и малое тепловыделение.

  • Осветитель – 1 шт.
  • Кабель питания – 1 шт.

