Reddevil RDL 600 чехол для RDL 4x600 S

Артикул: NVF-2018

Reddevil RDL 600 – чехол из плотной прорезиненной ткани для люминесцентного осветителя Reddevil RDL 4x600 S.

Чехол имеет два отсека и умещает в себя прибор и стойку. Также имеются удобные карманы для зажима и провода. Вес - 0,7 кг.

