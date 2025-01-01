Elinchrom (33199) кофр полужесткий для вспышек EL RX/BRX

Артикул: OLE-0387

Elinchrom (33199) – прочный и надежный чехол для безопасной транспортировки и хранения двух приборов Elinchrom BXRi 250 или Elinchrom BXRi 500 и двух Portalite Softboxes размером 66x66 см. Изготовлен из баллистического нейлона с жесткими бортами. Имеет дизайн раскладушки с широким отверстием для легкого доступа к приборам. Для удобства переноски снабжен регулируемым плечевым ремнем. Размеры 66х24,13x7,62 см.