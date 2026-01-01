Elinchrom (33198) кофр полужесткий для вспышек EL D-Lite

Артикул: OLE-0386

Elinchrom (33198) – прочный и надежный чехол для приборов Elinchrom D-Lite 2 To Go и D-Lite 4 To Go. Изготовлен из баллистического нейлона с жесткими бортами. Имеет дизайн раскладушки с широким отверстием для легкого доступа к приборам. Для удобства переноски снабжен регулируемым плечевым ремнем. Размеры 54,61х40,64x13,97 см.